'मुनासिब नहीं है कि ऊंची आवाज में अजान हो', लाउडस्पीकर पर बोले AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान

बिहार के अमौर से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अख्तरुल ईमान ने अजान को लेकर मुसलमानों को हिदायत दी है. उन्होंने कहा कि हमारे मोहल्ले में 500 मीटर के रहने वाले मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन अजान ऐसी दे रहे हैं जिससे लगता है कि 3 किलोमीटर दूर तक आवाज जा रही है. अब उनके बयान पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं. उनके बयान देने के बाद लोगों ने पाकिस्तानी स्कॉलर मुफ्ती तारिक मसूद के बयान से तुलना करना शुरू कर दी है.

यह मुनासिब अमल नहीं है- अख्तरुल ईमान

अख्तरुल ईमान ने कहा कि यह मुनासिब अमल नहीं है. आजकल तो अजान देने का बहुत सारा ऐसा तरीका हो गया है. उन्होंने बताया कि अजान नमाज के वक्त का एक ऐलान है. मस्जिद की तरफ आने की दावत है और अल्लाह की तरफ आने का एक पैगाम है, लेकिन मुल्क के हालात को देखेंगे, सामाजिक हालात को देखेंगे और इस्लामी तालीमात को देखेंगे तो इस तरह से अजान देना मुनासिब नहीं है.

उन्होंने आगे कहा कि इस्लामी तालीमात में यह भी कहा गया है कि अगर मस्जिदों में कोई नमाज पढ़ रहा हो तो ऐसे वक्त में अगर ऊंची आवाज में अजान देंगे तो यह मुनासिब नहीं है. केडीबी लाइव से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन सभी चीजों का ख्याल रखना चाहिए.

तारिक मसूद के बयान से की लोगों ने तुलना

अख्तरुल ईमान के बयान के बाद कई दलों ने उनके बयान का विरोध किया. जिस पर लोगों ने प्रतिक्रियाएं देते हुए पाकिस्तानी स्कॉलर तारिक मसूद की वीडियो शेयर कर तुलना कर दी है. उलेमा तारिक मसूद कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोहल्ले में 4 लोग नहीं हैं लेकिन अजान के लिए ऐसा लाउडस्पीकर लगा रखा है कि पूरा इलाका सुन रहा है.

तारिक मसूद ने कहा कि यह भी मस्जिद वालों की गलती है. उनका कहना है कि मस्जिद जितने और जितने इलाके तक के लोग आते हैं वहां तक अजान की आवाज पहुंचाओ, लेकिन मुसलमान इसका नजायज फायदा उठा रहा है. उन्होंने कहा कि माइक से अजान देना चाहिए लेकिन इतनी आवाज हो कि उसकी लिमिट होनी चाहिए.

मामले पर लोगों का क्या कहना है?

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने तारिक मसूद की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जो बात तारिक मसूद कह रहे हैं, वही बात अख्तरुल ईमान ने कही है. लोगों को जानकारी का अभाव है इसलिए अख्तरुल ईमान के बयान पर आलोचना कर रहे हैं.