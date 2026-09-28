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LPU में बवाल, कल से अब तक क्या-क्या हुआ? जानें 10 बड़ी बातें

पंजाब के LPU यूनिवर्सिटी में छात्रा से रेप की अफवाह के बाद बीते 24 घंटे में उग्र प्रदर्शन और हिंसा को लेकर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है. आइए जानते हैं इस प्रदर्शन में 24 घंटों से जुड़ी 10 मुख्य बातें.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 28 Sep 2026 12:11 PM (IST)
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पंजाब के LPU यूनिवर्सिटी (लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी) में छात्रा से रेप की अफवाह के बाद बीते 24 घंटे में उग्र प्रदर्शन और हिंसा को लेकर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है. दरअसल, बीते 24 घंटे में यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा के साथ कथित रेप की सूचना को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था. इस दौरान छात्रों ने चंडीगढ़-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया. सोशल मीडिया पर एक छात्रा से कथित रेप का मैसेज वायरल होने के बाद शुरू हुआ यह प्रदर्शन धीरे-धीरे और बढ़ गया.

हालांकि, छात्रों के बयान के मुताबिक FIR दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच के लिए SIT टीम भी गठित की गई है. वहीं, LPU प्रशासन ने परिसर में दुष्कर्म की घटना की जानकारी होने से इनकार किया है और इसे अफवाह बताया है. प्रशासन का कहना है कि कुछ लोग गलत सूचनाएं फैला रहे हैं. पुलिस के मुताबिक फोरेंसिक सैंपल, CCTV फुटेज और कॉल रिकॉर्ड समेत अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी.

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यहां जानें इस केस से जुड़ी मुख्य बातें

1. LPU यूनिवर्सिटी में यह विरोध रविवार (27 सितंबर) को गर्ल्स हॉस्टल के आसपास शुरू हुआ था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन में पहुंचे थे. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर में तोड़फोड़ की और कई क्लासरूम में नुकसान पहुंचाया.

2. वहीं हंगामा बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में छात्र यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर आ गए. यहां छात्रों ने गेट में भी तोड़फोड़ की. इसके बाद दिल्ली-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को भी जाम कर दिया गया. हाईवे को खाली कराने को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच जमकर पथराव हुआ और कई गाड़ियों में आग भी लगा दी गई.

3. इस घटना में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए. बाद में ADGP एमएफ फारूकी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों की टीम कैंपस पहुंची और पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में होने की बात कही. प्रदर्शन कर रहे छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक यूनिवर्सिटी में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तब तक सब सही था.

4. वहीं बाद में कुछ बाहरी लोगों ने आकर यूनिवर्सिटी की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया. छात्रों का कहना है कि इन चीजों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार बाहरी लोग हैं, न कि यूनिवर्सिटी के छात्र.

5. LPU में हिंसा के बाद कैंपस में प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है. वहीं, यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए 28 सितंबर से अगले 10 दिनों के लिए नियमित कक्षाएं स्थगित कर दी हैं.

6. विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा है कि इन 10 दिनों की छुट्टी के दौरान जो छात्र घर जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं. वहीं, जो छात्र यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रुक रहे हैं, वे हॉस्टल में ही रहें और बेवजह बाहर न निकलें. LPU ने अगली सूचना तक मिडटर्म परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया है.

7. मामले पर एक छात्र का कहना है, 'यूनिवर्सिटी का रुख यह है कि छात्र सुरक्षित रहें. उनके लिए बेहतर है कि वे अपने हॉस्टल के अंदर रहें और बाहर से आए स्थानीय लोगों और गुंडों से सुरक्षित रहें. बाहर घूमने के बजाय, अगर वे विरोध करना चाहते हैं, तो शांतिपूर्ण तरीके से कर सकते हैं.

8. वहीं अंदर हालात थोड़े बेकाबू हो रहे हैं और इसमें छात्र शामिल नहीं हैं. ज्यादातर गुंडे शामिल हैं. इसलिए अभी सुरक्षा सबसे जरूरी है. यह विरोध लड़कियों के लिए हो रहा है, लेकिन लड़कियां खुद अंदर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं.

9. कई छात्रों ने गुंडों का मुकाबला किया, जिन्होंने यूनिवर्सिटी हॉल को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया, CS बिल्डिंग में आग लगा दी और एडमिशन ब्लॉक को तोड़ दिया. उन्होंने छात्रों द्वारा जीती गई ट्रॉफियां भी तोड़ दीं.'

10. वहीं, SP हरिंदर गिल का कहना है, 'कल रात से हालात शांत हैं. यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 10 दिनों के लिए रेगुलर क्लास सस्पेंड कर दी हैं. इसलिए, छात्र कल रात से ही यहां से जा रहे हैं. अभी कोई विरोध-प्रदर्शन या ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है. हमने कैंपस के सभी गेट पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया है.'

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 28 Sep 2026 12:11 PM (IST)
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