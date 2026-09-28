'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें', पटना में प्रदर्शन, पुलिस से नोकझोंक, बैरिकेड को तोड़ा

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सोमवार (28 सितंबर, 2026) को पटना की सड़कों पर प्रदर्शन हुआ. विरोध मार्च पटना के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर से शुरू हुआ. इसमें AISF, AIYF, BKMU, AIKS, AITUC, AICTU समेत कई संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए.

प्रदर्शनकारियों की संख्या हजारों में है. ये सभी प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लोकभवन का घेराव करने निकले हैं. जेपी गोलंबर के पास बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक भी हुई.

बैरिकेड को तोड़कर कई प्रदर्शनकारी आगे बढ़ गए. इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवाल और वायरल वीडियो को लेकर भी सरकार को घेरा जा रहा है.

...तो लाठीचार्ज की बन सकती है स्थिति

विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तैयारी की गई है. लोहे के शेड से घेरा गया है ताकि प्रदर्शन करने वाले लोग इससे आगे न बढ़ें. डाकबंगला से आगे बढ़ते हैं तो लाठीचार्ज जैसी स्थिति भी बन सकती है. पुलिस की ओर से हल्का बल प्रयोग किया जा सकता है. क्योंकि डाकबंगला से आगे प्रदर्शनकारियों को किसी भी हाल में पुलिस ने बढ़ने देना चाहती है.

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सीईसी के विरोध में बिहार कांग्रेस का भी प्रदर्शन

दूसरी ओर पटना में आज प्रदर्शन के लिए फिर से कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरने जा रहे हैं. मतदाता सूची में कथित वोट चोरी एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ हो रहे खिलवाड़ के विरोध में पटना महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से ये विरोध मार्च होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह एवं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाया जाएगा. दोपहर में यह कार्यक्रम है.

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