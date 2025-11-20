Bihar Oath Ceremony: नई सरकार में BJP से 14 मंत्री लेंगे शपथ, मंगल पांडेय से लेकर रामकृपाल यादव तक का नाम
बिहार में आज (गुरुवार) एनडीए की नई सरकार बनने जा रही है. नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. उनके साथ कई मंत्रियों को भी शपथ लेना है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, एनडीए की नई सरकार में आज बीजेपी से 14 मंत्री शपथ लेंगे.
पुराने चेहरों में मंगल पांडेय और नितिन नवीन मंत्री बनेंगे. वहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा का नाम पहले से तय है. इन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा. ये दोनों पुरानी सरकार में भी उपमुख्यमंत्री थे. बीजेपी विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना गया है और उप नेता विजय कुमार सिन्हा को चुना गया है.
इनके अलावा नए चेहरों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी मंत्री पद के लिए रेस में हैं. वहीं सुरेंद्र मेहता को फिर से मंत्री बनाया जा सकता है. दूसरी ओर बीजेपी दो महिला चेहरों को मंत्री बनाने जा रही है. आज श्रेयसी सिंह और रमा निषाद मंत्री पद की शपथ लेंगी. वहीं संजय टाइगर भी मंत्री बनने जा रहे हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
