'महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हैं नीतीश सरकार', हिजाब विवाद के बीच इस किसने कही यह बात?

पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े हिजाब विवाद को लेकर जहां विपक्ष लगातार हमलावर है. वहीं जनता दल (यूनाइटेड) ने पलटवार करते हुए इसे बेवजह तूल दिया गया मुद्दा बताया है. जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पूरा राजनीतिक इतिहास महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय से जुड़ा रहा है.

खालिद अनवर ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि विपक्ष को पहले यह बताना चाहिए कि उसने अपने शासनकाल में महिलाओं और युवाओं को कितना रोजगार दिया. उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं, महिलाओं और विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं और उन्हें नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं.अनवर ने सवाल उठाया कि जब विपक्ष की सरकार 15 वर्षों तक सत्ता में थी तब उसने कितने लोगों को रोजगार दिया.

बेफुजूल मुद्दों में सीएम नीतीश को घेर रहा विपक्ष- खालिद अनवर

खालिद अनवर ने आगे कहा कि जनता ने जब से विपक्ष को नकारा है तब से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है. विपक्ष को समझ में नहीं आ रहा कि नीतीश कुमार को किस तरह घेरा जाए. इसी वजह से इस तरह के मुद्दों को उछाला जा रहा है. अनवर ने कहा कि कोई इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में कितने लोगों को डॉक्टर बनने का अवसर मिला और कितने युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई.

सीएम का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार को आगे बढ़ाना- अनवर

खालिद अनवर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल को एक अच्छे प्रशासन का उदाहरण बताते हुए कहा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड बिहार को आगे बढ़ाने और विकास की दिशा में ले जाने का रहा है.

मजदूरों के हित में काम कर रही है एनडीए सरकार- अनवर

मनरेगा का नाम बदलकर 'विकसित भारत-जी रामजी बिल' किए जाने को लेकर विपक्ष के विरोध पर भी खालिद अनवर ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जो भी सरकार बनती है उसे योजनाओं में सुधार करने का पूरा अधिकार होता है. एनडीए सरकार मजदूरों के हित में काम कर रही है और अब 125 दिनों का रोजगार देने की योजना बनाई गई है. इसके लिए तीन श्रेणियां तय की गई हैं जिससे गांवों में रहने वाले हर व्यक्ति को काम मिल सकेगा.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अनवर ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और उनसे नफरत करके कोई भी सरकार नहीं चल सकती है. उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि इस तरह के बयान देकर महात्मा गांधी के कद को छोटा करने की कोशिश न करें.

