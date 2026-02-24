हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनीतीश सरकार ने की बच्चों को मोबाइल से 'दूर' करने की तैयारी, बिहार में लागू होगी नई नीति!

नीतीश सरकार ने की बच्चों को मोबाइल से 'दूर' करने की तैयारी, बिहार में लागू होगी नई नीति!

Mobile and Social Media Policy Bihar: जेडीयू के विधायक समृद्ध वर्मा ने सदन में मामला उठाया. उनका कहना था कि आकर्षक खिलौने और किताबों की जगह लंबा स्क्रीन पर और स्क्रॉलिंग पर बीत रहा है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 24 Feb 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार सरकार बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने और सोशल मीडिया मंचों के संपर्क में रहने से होने वाले दुष्प्रभावों पर नियंत्रण के लिए एक नीति तैयार कर रही है. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार (23 फरवरी, 2026) को विधानसभा में दी.

सम्राट चौधरी ने कहा, "राज्य सरकार ने इस संबंध में बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. नाबालिगों के बीच स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग बढ़ने पर नियंत्रण का मुद्दा गंभीर चिंता का विषय है. यह बहु-क्षेत्रीय विषय है, जिसमें कई हितधारक शामिल हैं. निम्हांस की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सभी संबंधित पक्षों की बैठक बुलाकर इस संबंध में नीति तैयार की जाएगी."

जेडीयू विधायक ने कहा- यह एक अदृश्य महामारी

यह मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान जनता दल यूनाइटेड (जदयू) विधायक समृद्ध वर्मा ने उठाया. उन्होंने कहा, "यह एक अदृश्य महामारी है, जो बिहार के भविष्य की जड़ों को कमजोर कर रही है. आकर्षक खिलौने और किताबों की जगह अब लंबे समय तक स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग ने ले ली है, जो बच्चों का ध्यान लगातार बांधे रखता है. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भी इसे चेतावनी के रूप में उद्धृत किया गया है और इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट के रूप में मान्यता दी गई है."

विधायक ने कहा, "डोपामाइन किस तरह मानसिक नियंत्रण को प्रभावित करता है और वास्तविक जीवन को नीरस बना देता है, यह सभी जानते हैं. इससे नाबालिगों में व्यवहारगत परिवर्तन और एकाग्रता में कमी देखी जा रही है. बिहार में इंटरनेट की पहुंच व्यापक है, लेकिन उससे निपटने के लिए डिजिटल साक्षरता का स्तर कम है. हम बच्चों को एआई सिखा रहे हैं, लेकिन उसकी विषाक्तता से बचाव का उपाय कहां है?"

'डिजिटल हाइजीन' को पाठ के रूप में शामिल करने का आग्रह

उन्होंने राज्य सरकार से सभी सरकारी विद्यालयों में 'डिजिटल हाइजीन' को अनिवार्य पाठ के रूप में शामिल करने का आग्रह किया. साथ ही, प्रत्येक जिला अस्पताल में 'लत परामर्श केंद्र' (एडिक्शन काउंसिलिंग सेंटर) स्थापित करने और ग्रामीण माताओं को 'स्क्रीन टाइम प्रबंधन' के बारे में जागरूक करने के लिए जीविका दीदी नेटवर्क का उपयोग करने का सुझाव दिया.

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा, "विभाग ने निम्हांस, बेंगलुरु से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस विषय पर निश्चित रूप से नीति बनाई जाएगी."

यह भी पढ़ें- बिहार में राजस्व कर्मचारियों की खत्म होगी हड़ताल? सरकार मांगों पर करेगी विचार

Published at : 24 Feb 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Nitish Government Nitish Kumar Samrat Choudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
नीतीश सरकार ने की बच्चों को मोबाइल से 'दूर' करने की तैयारी, बिहार में लागू होगी नई नीति!
नीतीश सरकार ने की बच्चों को मोबाइल से 'दूर' करने की तैयारी, बिहार में लागू होगी नई नीति!
बिहार
बिहार में राजस्व कर्मचारियों की खत्म होगी हड़ताल? सरकार मांगों पर करेगी विचार
बिहार में राजस्व कर्मचारियों की खत्म होगी हड़ताल? सरकार मांगों पर करेगी विचार
बिहार
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
राज्यसभा की सीट को लेकर NDA के नेता जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, 'हमें कहा गया था कि…'
बिहार
Bihar Weather: बिहार में फरवरी से ही बढ़ने लगी गर्मी, होली तक और चढ़ेगा पारा, जानें आज के मौसम का हाल
बिहार में फरवरी से ही बढ़ने लगी गर्मी, होली तक और चढ़ेगा पारा, जानें आज के मौसम का हाल
Advertisement

वीडियोज

Jharkhand Plane Crash: पेड़ पर लटका मलबा और बिखरा सामान, ग्राउंड जीरो से Chatra क्रैश की रिपोर्ट
CM Yogi के Singapore दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति और ऊर्जा मंत्री से करेंगे मुलाकात | Breaking
Meerut Fire Breaking: घर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 6 लोगों की मौत | Lisari Gate |ABP News
Ashutosh Brahmachari पर शाहजहांपुर के पत्रकार का दावा, 'Avimukteshwaranand के खिलाफ रची साजिश' |
Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे पर चश्मदीद का चौंकाने वाला खुलासा! | Chatra | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'CM योगी पर बयान पर करें प्रायश्चित और राजनीति से...', परमहंस आचार्य की अविमुक्तेश्वरानंद को नसीहत
'CM योगी पर बयान पर करें प्रायश्चित और राजनीति से...', परमहंस आचार्य की अविमुक्तेश्वरानंद को नसीहत
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
क्रिकेट
शादी की खुशियों के बीच ट्रोल्स पर भड़के शिखर धवन, वायरल पोस्ट को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया
शादी की खुशियों के बीच ट्रोल्स पर भड़के शिखर धवन, वायरल पोस्ट को लेकर दी कड़ी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
जनरल नॉलेज
Autobahn Germany: जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
ट्रेंडिंग
Video: बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget