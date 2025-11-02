'तेजस्वी यादव खुद को जेल जाने से नहीं बचा पाएंगे', UP के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमला

बिहार के मोकामा में 30 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पटना पुलिस ने जनता दल यूनाइटेड (जदयू) उम्मीदवार अनंत सिंह को शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया है. अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी इस पर राजनीति शुरू हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया दी थी. तेजस्वी यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है.

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार (2 नवंबर 2025) को अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर राजद नेता तेजस्वी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि तेजस्वी खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाएंगे.

तेजस्वी यादव स्वयं जाएंगे जेल- केशव प्रसाद मौर्य

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि, "वे (तेजस्वी यादव) स्वयं जेल में होंगे. उन पर भ्रष्टाचार का आरोप चल रहा है. नौकरी के बदले जमीन लिखा लिये हैं, वे अपने को जेल जाने से बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे ये सोंचे." केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "भ्रष्टाचार करने वाला, अपराध करने वाला, माफियागीरी करने वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है. यही सुशासन है, ये नीतीश कुमार की सरकार है, वो करके दिखाएंगे."

अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि अरेस्टिंग होना ही था, जिस तरह की घटना हुई थी. बिहार में जंगलराज की स्थिति बनी हुई है. पीएम को दिखता ही नहीं, आरा और सासाराम में घटना हो रही है और पीएम आ रहे है उन्हें महाजंगल राज नहीं दिखता है.

तेजस्वी ने किया महागठबंधन की सरकार बनने का दावा

इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है. 18 नवंबर को हमारी सरकार का शपथ ग्रहण होगा. तेजस्वी यादव ने कहा कि 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच जितने भी अपराधी बिहार में हैं, सबकी गिरफ्तारी होगी. अपराधी जिस भी जाति के हों, सरकार बनने के बाद सबकी गिरफ्तारी होगी.

बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार बोले- 'अनंत सिंह अभी दोषी नहीं, पुलिस कर रही है जांच'