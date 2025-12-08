2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग है. वे लगातार अधिकारियों संग बैठकें भी कर रहें हैं. अलग-अलग आदेश निकाले जा रहे हैं. कुछ दिनों पहले पुलिस मुख्यालय से आदेश निकला था कि पुलिस पदाधिकारी आम नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहरा करंगे. नियमानुकूल कर्तव्यों का निर्वहण करेंगे. ऐसा नहीं किया गया तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस आदेश से पुलिसकर्मियों को कोई लेनादेना नहीं है. पटना में रविवार (07 दिसंबर, 2025) की रात दीघा में एक डॉक्टर और उनके ड्राइवर के साथ पुलिस ने मारपीट कर दी.

दीघा चेक पोस्ट के पास की है घटना

एनएमसीएच के डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी से बदसलूकी और कॉलर पकड़कर घसीटने का वीडियो भी सामने आया है जो उनके चालक ने रिकॉर्ड किया है. जो जानकारी आई है उसके अनुसार, डॉक्टर बीएन चतुर्वेदी अपने ड्राइवर राजकुमार के साथ दीघा चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे थे. इस दौरान गलत दिशा में एक ट्रक होने के कारण उनकी गाड़ी फंस गई. उनके ड्राइवर ने ट्रक को पीछे करने के लिए बोला. इस दौरान वहां मौजूद एसआई उपेंद्र शाह से बहस हो गई. इसके बाद बात बढ़ गई.

डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि ट्रक वाले से पुलिसकर्मी पैसा ले रहे थे. इस कारण रोड जाम की स्थिति बनी हुई थी. इसी को लेकर चालक कहने गया था. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी गाड़ी में 22 हजार रुपये थे जिसे पुलिस ने निकाल लिया. मौके पर 6 पुलिसकर्मी मौजूद थे. जब बात बढ़ी तो सभी ने मिलकर उनको और उनके चालक को पीटा. ड्राइवर ने वीडियो बनाना शुरू किया तो उसे और मारा गया. उसका मोबाइल भी छीन लिया गया.

इस मामले को लेकर शिकायत के लिए वे दीघा थाने गए. उनके अनुसार, थाने में 2 घंटे तक पुलिस ने आवेदन नहीं लिया. मैनेज करने की बात भी कही गई, लेकिन वे (डॉक्टर) शिकायत करने की जिद पर थे. दो घंटे बाद ड्राइवर का मोबाइल दिया गया और मोबाइल के वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया.

एसडीपीओ मो. मोहिबुल अंसारी ने बताया कि दोनों पक्ष की ओर से आवेदन दिया गया है. मामले की छानबीन की जा रही है. दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है. लोगों से पूछताछ की जा रही है.

