'क्या करुं, नंबर के लिए करना पड़ता है…', बिहार में प्रोफेसर पर शारीरिक शोषण का आरोप, चैट वायरल

समस्तीपुर के एक कॉलेज के प्रोफेसर पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा है. दो छात्राओं के बीच वॉट्सएप चैट के बाद यह मामला सामने आया है. जब यह बात प्रोफेसर को पता चली तो उन्होंने शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को इस संबंध में पुलिस से शिकायत की. उन्होंने इसे साजिश बताया है. हालांकि जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ पूरा मामला है.

वायरल चैट में क्या है?

चैट का जो स्क्रीनशॉट सामने आया है उससे यह पता चल रहा है कि दो लोगों के बीच वॉट्सएप पर बातचीत हो रही है. बातचीत उस स्टाइल में की जा रही है जिससे यह लगे कि ये दोनों लड़कियां हैं. हालांकि ये दोनों सही में लड़कियां हैं या फिर कोई साजिश है यह जांच का विषय है. चैट के जरिए यह पता चल रहा है कि एक प्रोफेसर का कई लड़कियों से संबंध है. बातचीत में लिखा जाता है, "क्या करुं… नंबर के लिए करना पड़ता है."

चैट में लिखा गया है कि आरोपी प्रोफेसर कभी किराए के मकान तो कभी होटलों में छात्राओं को बुलाकर गलत काम करते हैं. इस स्क्रीनशॉट के सामने आने के बाद कॉलेज में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

