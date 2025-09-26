Bihar Crime News: सीतामढ़ी में शख्स की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला, वाहन का शीशा तोड़ा
Bihar Crime News: यह घटना डुमरा थाना क्षेत्र के लगमा गांव की है. राम मनोहर शर्मा सुबह में अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे. इसी दौरान उनके सिर में गोली मार दी गई.
सीतामढ़ी में शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) की सुबह बदमाशों ने राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना डुमरा थाना क्षेत्र के लगमा गांव की है. राम मनोहर शर्मा सुबह में अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे. इसी दौरान बाइक से दो बदमाश पहुंचे और उन्हें गोली मार दी.
बताया जाता है कि गोली सिर में लगी और राम मनोहर शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई. हालांकि लोग उन्हें तुरंत सदर अस्पताल लेकर गए लेकिन चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया. मृतक राम मनोहर शर्मा ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष थे. सुखी संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक था.
घटना के बाद हजारों लोग उनके घर के बाहर पहुंच गए. मौके पर पुलिस भी पहुंची. ग्रामीणों का पुलिस के प्रति आक्रोश दिखा. लोगों ने तुरंत सड़क को जाम कर दिया. प्रदर्शन करने लगे. इसी बीच सदर एसडीपीओ-1 राजीव कुमार पहुंचे. भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया. आक्रोशित लोगों ने एसडीपीओ के वाहन का शीशा तोड़ दिया.
अप्रिय घटना को लेकर पुलिस से की गई थी शिकायत
भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि कुछ सुनने को तैयार नहीं थी. लोगों के गुस्से को देख एसडीपीओ और उनके अंगरक्षक को एक होटल में छुपकर जान बचानी पड़ी. बताया गया है कि राम मनोहर शर्मा ने एक सप्ताह पहले पुलिस से अपने साथ होने वाली संभावित अप्रिय घटना को लेकर लिखित तौर पर अवगत कराया था, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया. यही कारण है कि आज उनकी हत्या कर दी गई.
घटना के बाद लोगों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. आक्रोशित लोग अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग पर अड़े थे. खबर लिखे जाने तक प्रशासनिक स्तर से बयान नहीं आया था. पुलिस मामले को सुलझाने में जुटी थी. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
