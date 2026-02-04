बिहार: गयाजी स्टेशन पर संदिग्ध दिख रहे थे 2 यात्री, RPF ने बैग की तलाशी ली तो उड़ गए होश

रेलवे पुलिस (आरपीएफ) यात्रियों की सुरक्षा में लगी रहती है. रेलवे प्लेटफॉर्म, ट्रेनों आदि में अक्सर जांच की जाती है कि कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है या कहीं कोई चोर-उचक्के तो नहीं घूम रहे हैं. इसी क्रम में मंगलवार (03 फरवरी, 2026) को बिहार के गयाजी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को दो यात्री संदिग्ध दिखे. ऐसे में टीम ने जब उन दोनों यात्रियों का बैग चेक किया तो उनके होश उड़ गए.

गयाजी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ को यात्री के बैग से रेड सैंड बोआ सांप मिला जो करोड़ों रुपये में बिकता है. पुलिस ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान कुछ देर के लिए रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया. सांप को जब्त करते हुए दोनों तस्करों को रेलवे पुलिस अपने साथ ले गई.

पुलिस को देख भागने लगे थे दोनों

इस पूरे मामले में आरपीएफ इंस्पेक्टर बनारसी यादव ने बताया कि गश्ती के दौरान प्लेटफार्म संख्या 1 बी पर दो व्यक्ति को संदिग्ध अवस्था में देखा गया. पुलिस को देख दोनों व्यक्ति भागने लगे. उन्हें तुरंत पकड़ा गया. पूछताछ में एक ने अपना नाम उपेंद्र कुमार तो दूसरे ने मोहम्मद सादुल्ला बताया. इनके पास जो बैग था उसकी तलाशी ली गई तो दुर्लभ प्रजाति का मृत रेड सैंड बोआ सांप को बरामद किया गया.

बैग में सांप को देख रेल पुलिस के द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दी गई. सूचना के बाद स्नेक कैचर और क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सांप को जब्त किया गया.

बताया जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों की कीमत में रेड सैंड बोआ सांप की मांग है. तंत्र-मंत्र, अंधविश्वास और अवैध वन्यजीव व्यापार के कारण इसकी कीमत करोड़ों रुपये तक बताई जाती है. यही कारण है कि सांप तस्कर इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की फिराक में थे.

आरपीएफ की सतर्कता से ये दोनों पकड़े जा सके. गिरफ्तार दोनों तस्करों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. रेड सैंड बोआ सांप को दोमुंहा सांप भी कहते हैं. यह एक अत्यंत दुर्लभ और गैर-विषैला सरीसृप होता है.

