हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव के आरोप पर सुनील सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'जयचंद' के खुलासे पर कह दी बड़ी बात

तेज प्रताप यादव के आरोप पर सुनील सिंह की पहली प्रतिक्रिया, 'जयचंद' के खुलासे पर कह दी बड़ी बात

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव ने पांच जयचंदों का नाम लिया है. इसमें सुनील सिंह का भी नाम है. सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं. राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 09 Feb 2026 01:49 PM (IST)
जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने पांच जयचंदों का खुलासा कर दिया है. ये सभी आरजेडी से जुड़े हुए हैं. पांच जयचंदों में राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई और आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह का भी नाम है. उनका नाम आने के बाद सोमवार (09 फरवरी, 2026) को इस पर खुद सुनील कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया दी.

'उनकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते'

बजट सत्र के लिए विधान परिषद पहुंचे सुनील कुमार ने कहा, "तेज प्रताप जी बहुत जिम्मेदार पद पर रहे हैं. बिहार सरकार में दो-दो बार मंत्र रहे हैं, फिर भी उनकी बातों को बहुत लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं. ये सभी लोग जानते हैं. वो कब आपके साथ होंगे कब जुदा हो जाएंगे… पहले हमारी (आरजेडी) ही पार्टी में थे. अब उन्होंने अलग पार्टी बना ली है." 

'इस तरह के बचकाना बयान पर हम…'

सुनील सिंह ने आगे कहा, "मैं आरजेडी में एक जिम्मेदार पद पर हूं. उनका इस तरह का बयान कोई पहली घटना नहीं है. उन्होंने पहले भी रघुवंश बाबू के लिए क्या कहा था कि एक लोटा पानी निकल जाने से क्या होगा. आपने (मीडिया) देखा होगा कि जब प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह थे तो उन पर ये आरोप लगा दिया कि ये हमारी हत्या करवा सकते हैं. मुकेश रोशन पर भी हत्या कराने का आरोप लगाया है. हमारे जो अभिभावक हैं जो मेरे दिल में बसते हैं लालू यादव उनके वो बड़े बेटे हैं… तो इस तरह के बचकाना बयान पर हम किसी तरह का बयान देना उचित नहीं समझते हैं."

सुनील सिंह ने कहा कि तेज प्रताप का व्यक्तिगत मामला है. मामला क्या है नहीं ये तो कोई कानूनी रूप से तय करेगा. हमारे बोलने से तो तय नहीं होगा. इसमें मीडिया को भी खबर बेचनी नहीं चाहिए. मैं स्पष्ट तौर से बोल रहा हूं कि पहले उनको आत्ममंथन करना चाहिए कि किस तरह से बयान दे रहे हैं. ये बचकाना बयान है.

यह भी पढ़ें- तेज प्रताप के वैवाहिक रिश्तों वाले बयान पर JDU का पहला रिएक्शन, निशाने पर तेजस्वी यादव क्यों?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 09 Feb 2026 01:36 PM (IST)
Tej Pratap Yadav Sunil Kumar Singh RJD BIHAR NEWS
