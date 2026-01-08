पटना थार हादसे में किसी की गिरफ्तारी नहीं, नंबर प्लेट तक जला, मालिक तक कैसे पहुंचेगी पुलिस?

पटना के दानापुर थाना क्षेत्र के गोला रोड में टी प्वाइंट के पास बीते बुधवार (07 जनवरी, 2026) की रात करीब 9 बजे एक अनियंत्रित थार ने चार लोगों को कुचल दिया था. इससे गुस्साए लोगों ने थार में आग लगा दी थी. घटना के करीब 20 घंटे बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस के हाथ खाली हैं.

गुरुवार (08 जनवरी, 2026) को दानापुर एसडीपीओ शिवम धाकड़ ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक इसमें ना तो कोई गिरफ्तारी हुई है और न ही ये पता चला है कि थार किसकी है. थार का नंबर प्लेट भी पता नहीं चल रहा है. उसके चेसिस और इंजन नंबर से हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि किसके नाम पर यह गाड़ी है.

अज्ञात पर भी केस दर्ज

एसडीपीओ ने कहा कि चालक फरार हो गया है. अभी तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. उन्होंने यह भी कहा कि हंगामा कर थार में आग लगाने के खिलाफ अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. इसमें अभी हम लोगों ने गिरफ्तारी नहीं की है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बुधवार (07 जनवरी, 2026) की रात्रि करीब 9 बजे के आसपास तकियापर इलाके से एक थार गाड़ी गोला रोड होते हुए नेहरू पथ की ओर जा रही थी. टी प्वाइंट से आगे जाने पर गाड़ी के चालक ने अपना संतुलन खो दिया और सड़क किनारे खड़ी एक गाय को उसने धक्का मार दिया. इस पर आसपास खड़े लोगों ने शोर मचाया. चालक गाड़ी लेकर भागने के चक्कर में कई लोगों को धक्का मारते हुए जाने लगा. इस घटना में बताया जा रहा है कि छह लोग घायल हो गए हैं जिसमें से चार की हालत ज्यादा गंभीर हो गई. इन लोगों को दानापुर सदर अस्पताल लाया गया. यहां से चारों को पीएमसीएच रेफर किया गया.

घटना के बाद थार आगे जाकर फंस गई. फिर गुस्साए लोगों ने गाड़ी में आग लगा दी. चालक को भी पकड़कर पीटा. हालांकि वह (चालक) मौके से फरार हो गया. सूचना पर पुलिस पहुंची. अब पुलिस के पास का चेसिस और इंजन नंबर ही आधार है जिसके तहत वह मालिक तक पहुंच सकती है.

