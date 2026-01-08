ज्वेलरी शॉप में हिजाब और हेलमेट बैन पर बिहार सरकार के मंत्री का बड़ा बयान, 'अगर दुकानदारों ने…'

बिहार में सराफा व्यापारियों ने सुरक्षा कारणों से ज्वेलरी शॉप में हिजाब, मास्क और हेलमेट पहनकर एंट्री पर रोक लगाई है, जिस पर राज्य में सियासी घमासान मचा है. इसी बीच, बिहार सरकार में मंत्री लखेंद्र पासवान ने व्यापारियों के फैसले की तारीफ और समर्थन किया है.

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में मंत्री लखेंद्र पासवान ने कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन स्थापित हुआ है. जब सुशासन होता है, तो सब कुछ पारदर्शी होता है. अगर दुकानदारों ने अपनी सुरक्षा के लिए यह तय किया है कि कोई भी व्यक्ति दुकानों में हेलमेट या हिजाब पहनकर नहीं आएगा, तो यह बहुत अच्छी पहल है. इसका मकसद यह है कि दुकान पर कोई भी व्यक्ति जाए तो दुकानदार उसका चेहरा देख सके. उन्होंने कहा कि अगर दुकानदारों के संगठन ने ऐसा फैसला लिया है, तो मैं इस फैसले की तारीफ करता हूं और इसका पूरा समर्थन करता हूं.

मंत्री ने की मुख्यमंत्री के आदेश की प्रशंसा

दूसरी ओर मंत्री लखेंद्र पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से अधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में सप्ताह के दो दिन आम लोगों की शिकायतों का निवारण करने के आदेश की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि हमारा मानना ​​है कि इस तरह से 99 प्रतिशत समस्याएं हल हो जाएंगी. मंत्री ने कहा कि जमीन से जुड़े ज्यादातर विवाद भाइयों या करीबी रिश्तेदारों के बीच होते हैं और वे भी सुलझ जाएंगे. छोटे-मोटे विवादों के लिए कोर्ट-कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री और भारत सरकार के इस फैसले का समर्थन और स्वागत करता हूं. यह एक सार्थक और रचनात्मक फैसला है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लक्ष्य एक 'विकसित बिहार' और एक 'मजबूत राष्ट्र' बनाना है.

दिल्ली स्थित जेएनयू कैंपस में विवादित नारों पर लखेंद्र कुमार पासवान ने कहा कि देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है. ऐसे लोगों का समर्थन करने वालों के खिलाफ भी फैसला लेने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर आपको भारत की एकता, संस्कृति और मूल्यों के लिए कोई सम्मान नहीं है, तो आपको वह विचारधारा और निष्ठा अपना लेनी चाहिए.

