NDA की प्रचंड जीत पर महागबंधन को शक? सांसद पप्पू यादव ने उठाए ये सवाल, जानिए क्या कुछ कहा
Bihar Politics: एनडीए को आड़े हाथों लेते हुए पप्पू यादव ने पूछा कि पोस्टल बैलेट के बाद 80% बढ़त INDIA गठबंधन को है और EVM में तुम्हारी बढ़त हो गई? पढ़िए और क्या कहा है.
बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर महागठबंधन के नेताओं को यकीन नहीं हो रहा है. सांसद पप्पू यादव ने सवाल उठाए हैं. सोमवार (17 नवंबर, 2025) को पप्पू यादव ने कहा कि ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता. मेरा ईवीएम को लेकर सवाल है. मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं. जिस देश ने ईवीएम को बनाया वही भरोसा नहीं करता है.
पप्पू यादव ने कहा, "जीविका को आपने जिम्मेदारी भी दे दी और उसके खाते में आपने पैसे भी दे दिए? वह भी छह तारीख को? 22 लाख जिन वोटर्स को जोड़ा गया उनका भी पता नहीं. एसआईआर के बाद 7 करोड़ 42 लाख (मतदाताओं की संख्या) दिखाया गया और चुनाव में वोट 7 करोड़ 45 लाख पड़े. पोस्टल बैलेट के बाद 80% बढ़त INDIA गठबंधन को है और EVM में तुम्हारी बढ़त हो गई?"
#WATCH पटना: बिहार चुनाव के नतीजों पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "...पोस्टल बैलेट के बाद 80% बढ़त INDIA गठबंधन को है और EVM में तुम्हारी बढ़त हो गई। EVM पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा EVM को लेकर सवाल है।" pic.twitter.com/kqwpJh9RIf— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
पुष्पम प्रिया चौधरी भी उठा चुकी हैं सवाल
सांसद पप्पू यादव के अलावा कई अन्य दलों ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाया है. 'द प्लुरल्स पार्टी' की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा है, "दरभंगा में नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर हमें बताया गया कि EVM में महागठबंधन के उमेश सहनी का क्रमांक 6, मेरा (पुष्पम प्रिया) 7 और जन सुराज के आरके मिश्रा का 8 नंबर बटन होगा, पर 24 घंटे के अंदर उसे "ऊपर से" बदलकर 5, 6, 7 कर दिया गया. मशीन में शायद तय किया जा चुका था कि 6 नंबर के वोट नंबर 2 पर संजय सरावगी को ट्रांसफर करने हैं, पर महागठबंधन को 6 नंबर पर रखने से भंडाफोड़ हो जाता. यह जल्दीबाजी में इनकी पहली चूक थी."
बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 सीटें आई हैं. आरजेडी 25 और कांग्रेस छह सीटों पर सिमट गई है. एआईएमआईएम को पांच सीटें मिली हैं. लेफ्ट को तीन और बीएसपी को एक सीट मिली है. अब 200 पार सीट से एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन के नेता गदगद हैं तो दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहा है.
