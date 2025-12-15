'हम पागल हैं… सबको पागल कर देंगे', महागठबंधन के विधायक आईपी गुप्ता क्यों हो गए फायर?

सहरसा से महागठबंधन के विधायक और इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है. रविवार (14 दिसंबर, 2025) को सहरसा के मॉडल अस्पताल के कोविड वार्ड में एंबुलेंस कर्मियों (चालक) के साथ उन्होंने बैठक की.

बैठक के दौरान आईपी गुप्ता ने एंबुलेंस कर्मियों के खिलाफ मिली शिकायत पर उन्हें हिदायत दी और कहा कि गरीब मरीजों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. क्योंकि एंबुलेंस के कर्मी हायर सेंटर रेफर मरीज को बहला-फुसलाकर सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट अस्पताल पहुंचा देते हैं. वहां गरीब मरीजों का दोहन तो किया जाता है. मरीजों के इलाज के लिए परिजन जमीन तक बेच देते हैं. इसके बावजूद निजी अस्पताल के डॉक्टर मरीज की जान नहीं बचा पाते हैं.

'सायनाइड खाकर पैदा लिए हैं…'

आईपी गुप्ता ने कहा कि ऐसी गलती के लिए एंबुलेंस कर्मी अभी से सुधार जाएं, नहीं तो मरीज से एक भी शिकायत मिलने पर उस एंबुलेंस के सभी कर्मी सहित रेफर करने वाले डॉक्टर तक को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा, "हम सायनाइड खाकर पैदा लिए हैं… हम पागल हैं… सबको पागल कर देंगे."

दूसरी ओर उन्होंने एंबुलेंस कर्मियों से उनकी समस्याओं को भी सुना. कर्मियों ने एंबुलेंस संचालित करने वाली एजेंसी की मनमानी के खिलाफ अपनी बात रखी. कहा कि उनसे जितना काम लिया जाता है उसके अनुसार पूरी राशि तक नहीं दी जाती. यदि इसके लिए वह एजेंसी के किसी वरीय अधिकारी से शिकायत करते हैं तो उन्हें हटा देने की धमकी तक दी जाती है. 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कराते हैं. एंबुलेंस कर्मियों की पूरी समस्या सुनने के बाद विधायक ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात कही.

बैठक में अस्पताल के प्रभारी सीएस डॉ. हरिशेखर भारती, प्रभारी प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. राजेश कुमार रंजन, जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम विनय रंजन, अस्पताल प्रबंधक सिंपी कुमारी एवं एंबुलेंस संचालन एजेंसी जेन प्लस के कर्मी सहित दर्जनों की संख्या में एंबुलेंस कर्मी शामिल थे.

