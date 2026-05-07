हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकभी प्राइवेट नौकरी करते थे, अब मंत्री बने मंत्री, जानें कौन हैं बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र

कभी प्राइवेट नौकरी करते थे, अब मंत्री बने मंत्री, जानें कौन हैं बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र

Bihar Cabinet Expansion: आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, जिसमें नए मंत्रियों द्वारा शपथ ली गई.

By : परमानंद सिंह | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 07 May 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ और और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नए मंत्रियों ने शपथ लिया. इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित हुए. बीजेपी कि ओर से कई पुराने नेता मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया तो नए को भी मौका मिला. 

बीजेपी से साल 2005 से तीन बार रहे चके हैं विधायक

मगर इसमें एक नए विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को मंत्री बनाया गया है. ई. शैलेन्द्र शुरू से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप मे कार्यरत रहे है और बीजेपी के टिकट पर साल 2005 से लगातार भागलपुर जिले के बिहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते रहे हैं. इस दौरान उन्होंने साल 2010, 2020 और 2025 मिलाकर तीन बार जीत हासिल कर विधायक भी बने. हालांकि 2005 और 2015 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

साल 2025 में वह 30032 मतों से चुनाव जीते थे. फिर साल 2025 का मंत्री मंडल का गठन हुआ था, उसी वक्त से उन्हें मंत्री बनाने की चर्चा जोड़ों पर हो गई थी. लेकिन उस वक्त को वे मंत्री नहीं बने और अब बीजेपी की सरकार बनी तो इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को मंत्री बनने का मौका मिल गया है.

'जब पिताजी ही पिछले दरवाजे से...', निशांत कुमार के मंत्री बनने की संभावना पर RJD ने कसा तंज

मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज से ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

60 वर्षीय इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का जन्म 9 दिसंबर 1966 को हुआ था. वह मुख्य रूप से भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के तेलघी गांव के रहने वाले हैं. उनके पिता डॉक्टर कुमार नित्यानंद सिंह बड़े डॉक्टर रहे और सिविल सर्जन भी रह चुके थे. शैलेंद्र पढ़े लिखे नेता के रूप में जाने जाते हैं.

उन्होंने मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर से 1985 में स्नातक की थे और मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी. शैलेंद्र ने भागलपुर में निजी क्षेत्र में सिविल इंजीनियर पद पर नौकर की है और भोला कंस्ट्रक्शन के नाम पर वह अपना स्वयं उद्यमी भी रह चुके हैं. अभी वह संस्थान उनकी मां के नाम पर स्थापित है.

साल 2025 में विधानसभा का बनाया गया सचेतक

ई शैलेन्द्र को भले ही अभी मंत्री बनने का मौका मिला हो, लेकिन वह पार्टी में 2005 से ही लगातार सक्रीय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं. साल 2006 से 2009 तक वह बीजेपी तकनिकी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे. साल 2010 से 15 और साल 2020 से 25 तक वे बिहार विधानसभा के प्रथम काल और द्वितीय काल दोनों में सचेतक का पद संभालते रहे हैं. मगर साल 2025 में  सरकार बनी तो भी उन्हें सच्चे बिहार विधानसभा का सचेतक बनाया गया. पार्टी ने 2024 के लोकसभा में उन्हें पूनिया कलस्टर प्रभारी भी बनाया था, जिसमें पूर्णिया,कटिहार, अररिया और किशनगंज का जिम्मा दिया था.

इंजीनियर कुमार शैलेंद्र स्वच्छ और साफ छवि के नेता में उनकी पहचान रही है. हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहने और हमेशा क्षेत्र में बने रहने कि उनकी पहचान है. पार्टी ने इन सब को देखते हुए इस बार उन्हें बड़ा मौका दिया है. ऐसी चर्चा है कि उन्हें नगर विकास मंत्रालय सौपा जाएगा.

Bihar Cabinet Expansion: बिहार की 'सम्राट' कैबिनेट का विस्तार, 30 मंत्री लेंगे शपथ! BJP-JDU कोटा से सामने आए ये नए नाम

Published at : 07 May 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Bihar Cabinet Expansion Samrat Chaudhary BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
कभी प्राइवेट नौकरी करते थे, अब मंत्री बने मंत्री, जानें कौन हैं बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र
कभी प्राइवेट नौकरी करते थे, अब मंत्री बने मंत्री, जानें कौन हैं बिहपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र
बिहार
बिहार: फिर मंत्री बने दीपक प्रकाश, पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'युवा ज्यादा...'
बिहार: फिर मंत्री बने दीपक प्रकाश, पत्नी साक्षी मिश्रा कुशवाहा की पहली प्रतिक्रिया, 'युवा ज्यादा...'
बिहार
Bihar Cabinet Expansion Live: बिहार में निशांत कुमार के शपथ लेते ही भड़कीं रोहिणी, कहा- चोर दरवाजे से एंट्री के लिए बधाई
Live: बिहार में निशांत कुमार के शपथ लेते ही भड़कीं रोहिणी, कहा- चोर दरवाजे से एंट्री के लिए बधाई
बिहार
Bihar Cabinet Expansion: CM सम्राट चौधरी सरकार के 32 सैनिक तैयार, यह है मंत्रियों की फाइनल लिस्ट
बिहार के CM सम्राट चौधरी सरकार के 32 सैनिक तैयार, यह है मंत्रियों की फाइनल लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IAF में अधिकारी से शुभेदु अधिकारी के PA तक, बंगाल में जिन चंद्रनाथ की हुई हत्या, उनका कैसा था करियर?
IAF में अधिकारी से शुभेदु अधिकारी के PA तक, बंगाल में जिन चंद्रनाथ की हुई हत्या, उनका कैसा था करियर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'विभाजनकारी मंसूबों को...' देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र
'विभाजनकारी मंसूबों को...' देवबंद में सीएम योगी ने असम और बंगाल के नतीजों का किया जिक्र
इंडिया
शुभेंदु अधिकारी के मृतक PA चंद्रकांत की मां की बड़ी मांग, कहा- दोषियों को फांसी न दी जाए, बल्कि...
शुभेंदु अधिकारी के मृतक PA चंद्रकांत की मां की बड़ी मांग, कहा- दोषियों को फांसी न दी जाए, बल्कि...
क्रिकेट
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
बॉलीवुड
'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर देवोलीना भट्टाचार्जी से राम गोपाल वर्मा तक इन सेलेब्स ने कसा तंज
'बुरा सपना खत्म हुआ' बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर इन सेलेब्स ने कसा तंज
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
महाराष्ट्र
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
एग्रीकल्चर
15 बीघा जोतने के लिए कितने एचपी के ट्रैक्टर की होगी जरूरत? खरीदने से पहले जान लें
15 बीघा जोतने के लिए कितने एचपी के ट्रैक्टर की होगी जरूरत? खरीदने से पहले जान लें
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Embed widget