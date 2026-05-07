मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ और और पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नए मंत्रियों ने शपथ लिया. इस मौके पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित हुए. बीजेपी कि ओर से कई पुराने नेता मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया तो नए को भी मौका मिला.

बीजेपी से साल 2005 से तीन बार रहे चके हैं विधायक

मगर इसमें एक नए विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को मंत्री बनाया गया है. ई. शैलेन्द्र शुरू से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप मे कार्यरत रहे है और बीजेपी के टिकट पर साल 2005 से लगातार भागलपुर जिले के बिहपुर विधानसभा से चुनाव लड़ते रहे हैं. इस दौरान उन्होंने साल 2010, 2020 और 2025 मिलाकर तीन बार जीत हासिल कर विधायक भी बने. हालांकि 2005 और 2015 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था.

साल 2025 में वह 30032 मतों से चुनाव जीते थे. फिर साल 2025 का मंत्री मंडल का गठन हुआ था, उसी वक्त से उन्हें मंत्री बनाने की चर्चा जोड़ों पर हो गई थी. लेकिन उस वक्त को वे मंत्री नहीं बने और अब बीजेपी की सरकार बनी तो इंजीनियर कुमार शैलेंद्र को मंत्री बनने का मौका मिल गया है.

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मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज से ली थी इंजीनियरिंग की डिग्री

60 वर्षीय इंजीनियर कुमार शैलेंद्र का जन्म 9 दिसंबर 1966 को हुआ था. वह मुख्य रूप से भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड के तेलघी गांव के रहने वाले हैं. उनके पिता डॉक्टर कुमार नित्यानंद सिंह बड़े डॉक्टर रहे और सिविल सर्जन भी रह चुके थे. शैलेंद्र पढ़े लिखे नेता के रूप में जाने जाते हैं.

उन्होंने मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर से 1985 में स्नातक की थे और मोतिहारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी. शैलेंद्र ने भागलपुर में निजी क्षेत्र में सिविल इंजीनियर पद पर नौकर की है और भोला कंस्ट्रक्शन के नाम पर वह अपना स्वयं उद्यमी भी रह चुके हैं. अभी वह संस्थान उनकी मां के नाम पर स्थापित है.

साल 2025 में विधानसभा का बनाया गया सचेतक

ई शैलेन्द्र को भले ही अभी मंत्री बनने का मौका मिला हो, लेकिन वह पार्टी में 2005 से ही लगातार सक्रीय कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हैं. साल 2006 से 2009 तक वह बीजेपी तकनिकी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे. साल 2010 से 15 और साल 2020 से 25 तक वे बिहार विधानसभा के प्रथम काल और द्वितीय काल दोनों में सचेतक का पद संभालते रहे हैं. मगर साल 2025 में सरकार बनी तो भी उन्हें सच्चे बिहार विधानसभा का सचेतक बनाया गया. पार्टी ने 2024 के लोकसभा में उन्हें पूनिया कलस्टर प्रभारी भी बनाया था, जिसमें पूर्णिया,कटिहार, अररिया और किशनगंज का जिम्मा दिया था.

इंजीनियर कुमार शैलेंद्र स्वच्छ और साफ छवि के नेता में उनकी पहचान रही है. हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहने और हमेशा क्षेत्र में बने रहने कि उनकी पहचान है. पार्टी ने इन सब को देखते हुए इस बार उन्हें बड़ा मौका दिया है. ऐसी चर्चा है कि उन्हें नगर विकास मंत्रालय सौपा जाएगा.

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