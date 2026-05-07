बिहार की 'सम्राट' कैबिनेट का विस्तार, 30 मंत्री लेंगे शपथ! BJP-JDU कोटा से सामने आए ये नए नाम

बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को उनकी नई कैबिनेट आज मिलने वाली है. आज (गुरुवार, 7 मई) को बिहार में कैबिनेट विस्तार है. दोपहर 12 बजकर 10 मिनट पर पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जिसमें करीब 30 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) से मंत्रियों की जो संभावित लिस्ट सामने आई है, उनमें विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडेय, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर के नाम शामिल हैं. ये पूर्व में भी मंत्री रहे हैं.

BJP कोटे के नए संभावित चेहरे

वहीं, नए चेहरों की बात करें तो, केदार गुप्ता, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी, इंजीनियर शैलेंद्र और श्वेता गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है.

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JDU कोटा से मंत्री

नीतीश कुमार की JDU के कोटे से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खां, सुनील कुमार मंत्री बन सकते हैं. ये पूर्व में भी मंत्री रहे हैं. इसके अलावा, नए चेहरों में रत्नेश सदा, बुलो मंडल, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत मंत्री बन सकते हैं.

मांझी-पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से कौन मंत्री?

जीतन राम मांझी की HAM से संतोष सुमन, चिराग पासवान की LJP R से संजय सिंह, संजय पासवान मंत्री बन सकते हैं. पूर्व में भी यह लोग मंत्री थे. उपेंद्र कुशवाहा की RLM से बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बन सकते हैं, जो नीतीश सरकार में भी मंत्री थे.

बिहार कैबिनेट में हो सकते हैं 36 मंत्री

नियम कहते हैं कि बिहार में विधायकों की संख्या के हिसाब से मुख्यमंत्री समेत 36 मंत्री हो सकते हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी BJP कोटे से हैं. वहीं, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों उप मुख्यमंत्री JDU कोटे से आते हैं. मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री के अलावा आज 30 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है. ऐसे में 33 पद पूरे हो जाएंगे और तीन पद खाली रखे जा सकते हैं.

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