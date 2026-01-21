बक्सर के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रोइनीभान गांव के समीप बुधवार (21 जनवरी, 2026) को दो बाइक के बीच आमने-सामने टक्कर हो गई. इस हादसे में बाइक सवार चार युवकों की मौत हो गई. एक युवक गंभीर रूप से घायल है. मृतकों में दो युवकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बनारपुर गांव निवासी सूर्य देव सिंह और रितेश के रूप में की गई है. वहीं दो युवक सैफ अली अंसारी और उपेंद्र प्रजापति कैमूर के कुढ़नी गांव के रहने वाले थे. इन सबकी उम्र 22 से 27 साल के बीच होगी.

घायल शख्स का नाम रूपेश है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइक की रफ्तार तेज थी. अचानक जोरदार टक्कर हुई और बाइक सवार युवक उछलकर सड़क पर दूर-दूर जा गिरे. एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया. बताया जाता है कि एक बाइक पर तीन युवक थे जबकि दूसरी बाइक पर दो युवक थे.

एक युवक की वाराणसी जाने के क्रम में हुई मौत

हादसे में दोनों बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलते ही राजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. सभी घायलों को सदर अस्पताल भिजवाया गया. चिकित्सकों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो को वाराणसी रेफर किया गया, जिनमें से एक की रास्ते में मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पोस्टमार्टम कराने पहुंचे मृतक सैफ अली के पिता रियाजुद्दीन अंसारी ने बताया कि ये लोग किताब का कारोबार करते हैं. उनका बेटा हर वक्त हेलमेट पहनकर जाता था, लेकिन आज बिना हेलमेट के निकल जाने के कारण इस तरह का हादसा हो गया. वहीं दूसरी ओर मृतक उपेंद्र प्रजापति की 21 मई को शादी का दिन तय हुआ था. इसकी पुष्टि शैलेश प्रजापति ने भी की है. मौके पर पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता संतोष भारती ने बताया कि चार युवकों की मौत हुई है. उन्होंने अनुरोध किया कि बिना हेलमेट का कोई भी बाइक से ना निकले.

