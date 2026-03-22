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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: बिहार में आंधी-बारिश का कहर, 10 जिलों में ओलावृष्टि, वज्रपात से 3 की मौत, फसलें बर्बाद

Bihar News: बिहार में आंधी-बारिश का कहर, 10 जिलों में ओलावृष्टि, वज्रपात से 3 की मौत, फसलें बर्बाद

Bihar News In Hindi: बिहार में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. तीन लोगों की मौत हो गई, फसलों को भारी नुकसान हुआ, खासकर गेहूं, आम और लीची को.

By : परमानंद सिंह | Edited By: जतिन राय | Updated at : 22 Mar 2026 09:39 AM (IST)
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बिहार में पिछले दो दिनों यानी शुक्रवार की शाम से मौसम ने ऐसा बिगड़ा कि राज्य के लगभग सभी जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई. मौसम विज्ञान के रिकॉर्ड के अनुसार इन दो दिनों में 13.2 मिलीमीटर बारिश हुई जो सामान्य से 195 फीसदी अधिक है. उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के कई जिलों में 50 किलोमीटर से अधिक की रफ्तार से तेज हवा चली. किशनगंज में 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली और करीब 10 जिलों में ओलावृष्टि भी हुई.

 वज्रपात से 3 की मौत - गया में 2 और किशनगंज में 1

इस तूफानी मौसम में वज्रपात से तीन लोगों की जान चली गई. गया में शुक्रवार की शाम दो लोगों की मौत हुई जबकि शनिवार को किशनगंज में एक व्यक्ति की तेज हवा के कारण घर गिरने से दबकर मौत हो गई.

 चार जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई. समस्तीपुर में सर्वाधिक 75.4 मिलीमीटर, बेगूसराय में 72.6, कटिहार में 72.4 और सुपौल में 70 मिलीमीटर वर्षा हुई. इसके अलावा पूर्णिया, शिवहर, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, लखीसराय, भागलपुर और औरंगाबाद में भी 40 से 65 मिलीमीटर के बीच वर्षा दर्ज की गई.

 गेहूं गिरे, आम-लीची के छोटे फल बर्बाद

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार अधिकांश जगहों पर गेहूं आधे पके थे जो गिर चुके हैं और गल सकते हैं या काले पड़ सकते हैं. दलहन में मसूर और चना काले होने की संभावना है. मक्का की फसल भी बर्बाद हो चुकी है. आम और लीची में लगे छोटे-छोटे फल झड़ चुके हैं. दक्षिण बिहार के पटना, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, गया, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, भभुआ, रोहतास, भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई में भी किसानों की चिंता बढ़ गई है. कच्चे घर में रहने वाले लोगों को भी भारी नुकसान हुआ है और कई झोपड़ीनुमा घर बर्बाद हो गए हैं. कृषि विभाग ने आकलन कर मुआवजा देने की बात कही है.

फारबिसगंज में 18 डिग्री सबसे कम

दो दिनों की बारिश के बाद राज्य का तापमान भी काफी गिर गया. शनिवार को करीब 7 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में गिरावट आई. सबसे अधिक तापमान भभुआ में 29.8 डिग्री और पटना में 24.7 डिग्री दर्ज किया गया. सबसे कम तापमान फारबिसगंज में 18 डिग्री रहा और उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में 20 से 21 डिग्री तापमान के साथ ठंड महसूस हुई.

 आज उत्तर बिहार के 9 जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को दक्षिण बिहार के किसी भी जिले में बारिश या हवा की संभावना नहीं है. उत्तर बिहार के मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, सुपौल, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और किशनगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में हल्की या मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. वज्रपात की भी चेतावनी है. आगामी एक सप्ताह तक कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है लेकिन मौसम ज्यादा बिगड़ने की संभावना नहीं है.

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Published at : 22 Mar 2026 09:39 AM (IST)
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