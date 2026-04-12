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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारशिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनने पर सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'विधायक दल…'

शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनने पर सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'विधायक दल…'

Shivraj Singh Chouhan BJP Central Observer: 14 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान बिहार (पटना) आने वाले हैं. सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया है. पढ़िए क्या कुछ कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Apr 2026 05:26 PM (IST)
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बिहार में नई सरकार की तैयारी शुरू हो गई है. भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में अपने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है. पार्टी के इस फैसले पर बिहार बीजेपी के नेता और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया आई है.

दरअसल, रविवार (12 अप्रैल, 2026) को पार्टी की ओर से शिवराज सिंह चौहान के नाम की घोषणा की गई. इसके बाद सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए इस पर रिएक्शन दिया. उन्होंने खुशी जताई है और शिवराज सिंह चौहान को शुभकामना दी है.

'उनके अनुभव और मार्गदर्शन…'

अपने एक्स पोस्ट में सम्राट चौधरी ने लिखा है, "बिहार में संगठन को और सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम. माननीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने पर हार्दिक स्वागत एवं शुभकामनाएं. उनके अनुभव और मार्गदर्शन में विधायक दल के नेता का चयन सुचारु रूप से संपन्न होगा और संगठन नई ऊर्जा के साथ जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाएगा."

यह भी पढ़ें- बिहार में नई सरकार की पहली तस्वीर, BJP ने शिवराज सिंह चौहान को दी ये बड़ी जिम्मेदारी

क्या बोले शिवराज सिंह चौहान?

दूसरी ओर पार्टी के फैसले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रतिक्रिया दे दी है. उन्होंने कहा, "मैं तो एक कार्यकर्ता हूं और एक कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मिलता है, उसे पूरी ईमानदारी और प्रमाणिकता के साथ करना ये मेरा कर्तव्य है. जो भी दायित्व पार्टी देती है मैं उसे पूर्ण करता हूं... मैं 14 तारीख को बिहार जाऊंगा."

यह भी पढ़ें- 14 को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक, नई सरकार की तारीख भी तय, मुख्यमंत्री कौन?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 12 Apr 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Shivraj Singh Chouhan Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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