बिहार के शातिर बदमाश सुरेश यादव की पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हत्या कर दी गई. घटना बीते मंगलवार (30 सितंबर, 2025) की रात की है. बाइक सवार बदमाशों ने देर शाम अंधाधुंध फायरिंग की. गोली लगते ही सुरेश यादव की मौके पर मौत हो गई. गोली पीठ, पेट और सीने में लगी थी.

पूरी घटना हावड़ा के संध्या बाजार की है. सुरेश यादव परिवार के साथ मेला घूमने के लिए निकले थे. इसी दौरान वह अपने आवास के पास संध्या बाजार इलाके में टहल रहे थे. इतने में बदमाश पहुंचे और ठो दिया. सुरेश यादव बिहार के गोपालगंज का रहने वाला था. नगर थाना क्षेत्र के कुकुरभुक्का गांव में उसका घर है.

दो बार पहले भी हुआ था हमला… लेकिन बच गया

सुरेश यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे. उस पर समता पार्टी के नेता गिरीश सिंह समेत ट्रिपल मर्डर, तिरविरवा पंचायत मुखिया अमरजीत यादव की हत्या, 1995 में विधानसभा के कांग्रेस उम्मीदवार रहे मुन्ना सिंह की हत्या का आरोप था. सीवान के अपराधी राका तिवारी की हत्या समेत 20 से ज्यादा आपराधिक केस उस पर दर्ज थे. इसके पहले भी दो बार सुरेश यादव को गोली लगी, लेकिन दोनों बार वह बच निकला था.

गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हत्या से जुड़े इस मामले की जांच के लिए गोपालगंज की पुलिस से संपर्क किया है. सुरेश यादव की किन-किन लोगों से दुश्मनी थी, किनके टारगेट पर था, इन तमाम पहलुओं पर गोपालगंज पुलिस से जानकारी ली गई है.

आज गोपालगंज आ सकता है शव

बताया जाता है कि सुरेश यादव का शव आज (बुधवार) पैतृक गांव आ सकता है. सुरेश यादव के अंतिम संस्कार को लेकर पुलिस अलर्ट है. पूरे इलाके में हर गतिविधि पर पुलिस की नजर है. इस हत्या की घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चा है. गैंगवार में मारे जाने की आशंका है. जांच के बाद ही पता चलेगा कि किसने इस घटना को अंजाम दिया है और इसके पीछे क्या कुछ कारण है.