मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में नवमी पूजा के दिन (बुधवार) सुबह-सुबह एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. शव को नगर पंचायत कार्यालय के निकट कोसी कॉलोनी परिसर में बरामद किया गया है. शव को बुधवार (01 अक्टूबर, 2025) की सुबह करीब साढ़े सात बजे के आसपास स्थानीय लोगों ने देखा. जैसे ही इसके बारे में अन्य लोगों को पता चला तो मौके पर भीड़ जुट गई. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

मौके पर पहुंचे मुरलीगंज थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने लोगों से पूछताछ की लेकिन युवक की पहचान नहीं हो सकी. पुलिस की ओर से प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है. इस मामले में थानाध्यक्ष ने बताया कि युवक की उम्र 20-22 साल के आसपास होगी. बताया गया कि युवक के पास से एक मोबाइल फोन मिला है, लेकिन उसमें सिम कार्ड नहीं है. पुलिस उसके परिजनों का पता लगाने में जुटी है.

कहीं और हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका

शव मिलने की सूचना के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे. वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद कुमार, उप चेयरमैन श्याम आनंद ठाकुर और पार्षद उदय चौधरी ने पहुंचकर शव को देखा. इन लोगों की मानें तो ऐसा लग रहा है कि युवक की हत्या कहीं और की गई, बाद में शव को यहां लाकर फेंक दिया गया है. पहचान नहीं होने का ये भी एक कारण हो सकता है.

जांच के बाद स्पष्ट होगा हत्या के पीछे का कारण

फिलहाल युवक की मौत की गुत्थी सुलझाने में मधेपुरा की पुलिस जुट गई है. जांच के बाद मामला स्पष्ट हो सकेगा और पता चलेगा कि किस कारण युवक की हत्या की गई है और वो कहां का रहने वाला है. शव की शिनाख्त कराई जा रही है. इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है. दुर्गा पूजा के बीच इस तरह से लाश मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मचा है.

