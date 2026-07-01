पूरे बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, झमाझम बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत, IMD का बड़ा अपडेट

बिहार का मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 30 जून से पूरे राज्य में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का विस्तार हो चुका है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है. अब पूरे प्रदेश में जुलाई के पहले झमाझम बारिश की संभावना है. इस दौरान तापमान में भी गिरावट होगी.

इस बार मॉनसून 11 जून को उत्तर बिहार के पूर्वी हिस्से से प्रवेश किया था, लेकिन मुजफ्फरपुर में रुक गया था. इसके बाद पूरे राज्य में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया. अब 30 जून से मॉनसून ने पूरे बिहार को कवर कर लिया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 5-6 दिनों तक राज्य भर में अच्छी बारिश होने की संभावना है.

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आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

आज बुधवार को उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार में बहुत भारी बारिश के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. शिवहर और सीतामढ़ी में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.

दक्षिण बिहार में येलो अलर्ट, पटना में सुहाना मौसम

दक्षिण बिहार के बांका, भागलपुर, पूर्णिया में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश और 30-40 किमी/घंटा तेज हवा का येलो अलर्ट जारी है. अररिया, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, सुपौल में भी वज्रपात और तेज बारिश की चेतावनी दी गई है. पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों (नालंदा, बेगूसराय, जहानाबाद, गया, भोजपुर आदि) में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे. तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी.

पिछले दिनों की बारिश और तापमान

मंगलवार को मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 101.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. वैशाली में 85.6 मिमी और दरभंगा में 65.3 मिमी बारिश हुई. पटना में कल तापमान 3.4 डिग्री गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस रहा. राज्य का औसत तापमान 31-32 डिग्री के आसपास रहा.

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खेतों में पानी भराव से बचाव करें और बिजली गिरने की घटनाओं से सतर्क रहें. आम लोगों को भी तेज हवा और भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

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