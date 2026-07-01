हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: पूरे बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, झमाझम बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत, IMD का बड़ा अपडेट

Bihar Weather: पूरे बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, झमाझम बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत, IMD का बड़ा अपडेट

Monsoon News: बिहार में मॉनसून पहुंच गया है. आज कई जिलों में भारी बारिश व तेज हवा का अलर्ट है, पटना में हल्की बारिश की संभावना है. लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 01 Jul 2026 11:11 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार का मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 30 जून से पूरे राज्य में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का विस्तार हो चुका है. इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है. अब पूरे प्रदेश में जुलाई के पहले झमाझम बारिश की संभावना है. इस दौरान तापमान में भी गिरावट होगी.

इस बार मॉनसून 11 जून को उत्तर बिहार के पूर्वी हिस्से से प्रवेश किया था, लेकिन मुजफ्फरपुर में रुक गया था. इसके बाद पूरे राज्य में गर्मी का प्रकोप बढ़ गया. अब 30 जून से मॉनसून ने पूरे बिहार को कवर कर लिया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 5-6 दिनों तक राज्य भर में अच्छी बारिश होने की संभावना है.

भरत तिवारी की श्रद्धांजलि सभा में होगा आंदोलन के अगले चरण का ऐलान, जगह-जगह लगे पोस्टर

आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

आज बुधवार को उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार में बहुत भारी बारिश के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. शिवहर और सीतामढ़ी में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.

दक्षिण बिहार में येलो अलर्ट, पटना में सुहाना मौसम

दक्षिण बिहार के बांका, भागलपुर, पूर्णिया में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश और 30-40 किमी/घंटा तेज हवा का येलो अलर्ट जारी है. अररिया, जमुई, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, सहरसा, सुपौल में भी वज्रपात और तेज बारिश की चेतावनी दी गई है. पटना समेत दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों (नालंदा, बेगूसराय, जहानाबाद, गया, भोजपुर आदि) में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे. तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी.

पिछले दिनों की बारिश और तापमान

मंगलवार को मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक 101.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. वैशाली में 85.6 मिमी और दरभंगा में 65.3 मिमी बारिश हुई. पटना में कल तापमान 3.4 डिग्री गिरकर 32 डिग्री सेल्सियस रहा. राज्य का औसत तापमान 31-32 डिग्री के आसपास रहा. 

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खेतों में पानी भराव से बचाव करें और बिजली गिरने की घटनाओं से सतर्क रहें. आम लोगों को भी तेज हवा और भारी बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

खान सर को लेकर पुलिस जांच में बड़ा खुलासा, घटना के एक घंटे बाद हुई थी फायरिंग!

Published at : 01 Jul 2026 11:11 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS Bihar Weather News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar Weather: पूरे बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, झमाझम बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत, IMD का बड़ा अपडेट
पूरे बिहार में मॉनसून ने दी दस्तक, झमाझम बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत, IMD का बड़ा अपडेट
बिहार
खान सर को फिलहाल राहत नहीं, बेल पर 3 जुलाई को होगी सुनवाई, पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल
खान सर को फिलहाल राहत नहीं, बेल पर 3 जुलाई को होगी सुनवाई, पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
बिहार
राम मंदिर मामला: 'संघ और BJP के शातिर ठगों ने...', कथित चंदा चोरी पर RJD का बड़ा बयान
राम मंदिर मामला: 'संघ और BJP के शातिर ठगों ने...', कथित चंदा चोरी पर RJD का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Akhilesh Yadav का 53वां जन्मदिन आज, SP कार्यकर्ताओं ने ऐसे मनाया जश्न
POK में नेता की गिरफ्तारी से भड़का गुस्सा
क्या Champat Rai होंगे आरोपी नंबर 9?
India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में पाकिस्तान के खूनी खेल के बाद अब गिरफ्तारियां, अवामी एक्शन कमेटी के नेता गिरफ्तार, 60 हजार लोग अब भी डटे
PoK में पाकिस्तान के खूनी खेल के बाद अब गिरफ्तारियां, अवामी एक्शन कमेटी के नेता गिरफ्तार, 60 हजार लोग अब भी डटे
राजस्थान
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दौसा में स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर में 8 लोगों की मौत
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, दौसा में स्लीपर बस और ट्रेलर की टक्कर में 8 लोगों की मौत
इंडिया
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
जून छोड़िए अब जुलाई भी जलाएगी...गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, बारिश होगी कम, मौसम विभाग की डरावनी भविष्यवाणी
क्रिकेट
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
'इंग्लैंड में मुश्किल होगी लेकिन...', वैभव सूर्यवंशी के कोच ने दिया बड़ा बयान, सचिन से भी की तुलना
बॉलीवुड
Cocktail 2 BO Collection Day 12: 'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
'कॉकटेल 2' ने 12वें दिन फिर किया हैरान, कमाई में दिखाई तेजी, अब 100 करोड़ दूर नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
'हम भला क्या दे सकते हैं आपको...' अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ओपी राजभर ने कसा तंज
एग्रीकल्चर
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
हरी सब्जियां खाने के हैं शौकीन, जानें छत पर कैसे उगा सकते हैं केमिकल फ्री लौकी?
टेक्नोलॉजी
गर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम
गर्मी में आग का गोला न बन जाए AC, सेफ रहने के लिए कर लें ये काम
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget