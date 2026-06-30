राम मंदिर मामला: 'संघ और BJP के शातिर ठगों ने...', कथित चंदा चोरी पर RJD का बड़ा बयान

राम मंदिर में हुए कथित चंदा चोरी के मामले में आरजेडी ने संघ और बीजेपी पर हमला किया है. मंगलवार (30 जून, 2026) को आरजेडी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए निशाना साधा है.

आरजेडी का कहना है कि राम मंदिर के नाम पर पिछले 35 साल से संघ और बीजेपी के शातिर ठगों ने हिंदुओं से हजारों करोड़ चंदा इकट्ठा किया. अब सरकारी पैसे से मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन बेईमान लोगों ने श्रद्धालुओं से चंदा, चांदी, सोना और हीरे लेना जारी रखा.

हिंदू नेताओं पर पार्टी ने कसा तंज

इस पूरी घटना को लेकर हिंदू नेताओं पर आरजेडी ने तंज कसा है. एक्स पोस्ट में लिखा गया, "हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृहमंत्री, हिंदू मुख्यमंत्री, हिंदू राज्यपाल, हिंदू रक्षा मंत्री, हिंदू सेनाध्यक्ष, हिंदू मंत्री सब हिंदू फिर भी मंदिर में हजारों करोड़ की चंदा चोरी."

आरजेडी ने कहा, "प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग मंदिर के ट्रस्टी, RSS और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के कब्जे में मंदिर, चारों तरफ भाजपाई, इन सब लोगों ने मिलकर हिंदुओं की भावनाओं का दोहन कर उनकी गाढ़ी कमाई को चुराने का काम किया है. इन पापियों को ईश्वर अवश्य ही कड़ी सजा देंगे. इनके लिए राम नाम व्यापार बन चुका है. प्रभु श्रीराम की अंगुली पकड़कर मंदिर लेकर जाने के होर्डिंग लगवाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी ने हजारों करोड़ की ठगी पर मुंह में दही क्यों जमा रखा है? बीजेपी के शातिर ठग और लुटेरे कह रहे हैं कि चढ़ावा भगवान तक थोड़े ना पहुंचता है इसलिए हम भाजपाई चढ़ावे को खाकर डकार भी नहीं लेते."

राम मंदिर के नाम पर पिछले 35 साल से संघ और बीजेपी के शातिर ठगों ने हिंदुओं से हज़ारों करोड़ चंदा इकट्ठा किया। अब सरकारी पैसे से मंदिर का निर्माण हो रहा है लेकिन बेईमान लोगों ने श्रद्धालुओं से चंदा, चाँदी, सोना और हीरे लेना जारी रखा।



हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृहमंत्री, हिंदू… — Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) June 30, 2026

तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार को घेरा

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है. मंगलवार को उन्होंने एक्स पर अपना बयान पोस्ट करते हुए कहा, "टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में बढ़ोतरी ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है. पेट्रोल-डीजल व LPG गैस की कीमतों ने पहले ही बजट बिगाड़ रखा है और अब खाने-पीने की आवश्यक चीजों जैसे दाल, आटा, सब्जी, तेल की बढ़ी कीमतों से जनता त्राहिमाम कर रही है."

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उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, "आम नागरिक एनडीए संपोषित जमाखोरी, कालाबाजारी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के दुष्चक्र में फंसे हैं जिससे उनका दैनिक जीवन और बजट बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. वोट चोरी से बनी एनडीए सरकार की अदूरदर्शी सोच, पूंजीपरस्त नीतियों और जनविरोधी निर्णयों से जनता में भारी आक्रोश है. एनडीए नेता सरकारी संसाधनों की लूट, भ्रष्टाचार और चंदा चोरी में व्यस्त और मस्त हैं. बीजेपी सभी समस्याओं की जड़ तथा इनके झूठे, बड़बोले, अनैतिक, भ्रष्ट, जुमलेबाज नेता देशवासियों की सब परेशानियों के मूल कारण हैं."

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