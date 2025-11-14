(Source: ECI | ABP NEWS)
मोकामा में जिस पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के बीच हुई दुलारंचद यादव की मौत, उनको कितने वोट?
Mokama Election Result 2025: मोकामा सीट पर रुझानों में जदयू के अनंत कुमार सिंह बड़ी बढ़त के साथ आगे हैं, जबकि आरजेडी की वीणा देवी और जन सुराज के प्रियदर्शी पीयूष दूर पीछे चल रहे हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में मोकामा सीट पर जदयू के अनंत कुमार सिंह ने बढ़त बना ली है. राउंड 18 तक उन्हें 68,132 वोट मिले हैं, जबकि आरजेडी की वीणा देवी 48,845 वोटों के साथ बड़ी अंतर से पीछे हैं. ये सीट जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष के प्रचार के बीच हुई दुलारंचद यादव की मौत के बाद से विवाद में थी.
जन सुराज पार्टी के प्रियदर्शी पीयूष 11,067 वोटों पर तीसरे स्थान पर चल रहे हैं. आप उम्मीदवार डॉ. राजेश कुमार रत्नाकर और अन्य प्रत्याशी मुकाबले में बेहद पिछड़ गए हैं. मोकामा में शुरुआती रुझानों से साफ है कि मुकाबला एकतरफा होता दिख रहा है और अनंत सिंह जीत की ओर मजबूती से बढ़ते नजर आ रहे हैं.
(खबर लगातार अपडेट की जा रही है)
