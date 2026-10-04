सारण में दो गुटों के बीच चाकूबाजी, तीन युवकों की मौत; एक घायल

बिहार के सारण जिले में शनिवार (4 अक्टूबर 2026) देर रात दो गुटों के बीच हुई मारपीट और चाकूबाजी में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल है. घायल को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है. वारदात एकमा थाना क्षेत्र के पछुआ गांव में हुई. घटना के बाद इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है. पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में पुरानी आपसी रंजिश की बात सामने आई है.

मृतकों की पहचान पछुआ गांव निवासी रमेश यादव (35), मुकेश यादव (25) और काशी बाजार निवासी अंकुर पटेल उर्फ धोनी (22) के रूप में हुई है. अंकुर अपने रिश्तेदार के यहां पछुआ गांव आया था. घायल युवक की पहचान पछुआ गांव निवासी विवेक कुमार के रूप में हुई है.

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पहले सड़क पर हुआ विवाद, रात में फिर भिड़े दोनों पक्ष

पुलिस के अनुसार, शनिवार देर शाम गांव की मुख्य सड़क पर कुछ युवकों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी. ग्रामीणों ने हस्तक्षेप कर उस समय विवाद शांत करा दिया था. हालांकि, देर रात दोनों पक्षों के युवक फिर आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते मारपीट और चाकूबाजी शुरू हो गई.

घटनास्थल पर अंकुर की मौत, अस्पताल में दो ने दम तोड़ा

चाकूबाजी में अंकुर पटेल उर्फ धोनी को गंभीर चोटें आईं और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. अन्य घायलों को एकमा के निजी नर्सिंग होम ले जाया गया. वहां भी दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी की बात सामने आई. इसके बाद गंभीर घायलों को छपरा सदर अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान रमेश यादव और मुकेश यादव की मौत हो गई.

पेट, पीठ और सीने पर चाकू के वार

घटना में रमेश यादव के पेट, पीठ और बांह समेत शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से वार किए जाने की बात सामने आई है. मुकेश यादव के सीने में चाकू लगा था. वहीं अंकुर के सीने पर भी वार किया गया था. घायल विवेक कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है.

एसडीपीओ बोले- पुरानी रंजिश में हुई वारदात

एकमा-2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रेमचंद सिंह ने बताया कि पुलिस बल के साथ घटनास्थल और छपरा सदर अस्पताल का जायजा लिया गया है. शुरुआती जांच में पुरानी आपसी रंजिश को लेकर दोनों गुटों में मारपीट और चाकूबाजी की बात सामने आई है. एसडीपीओ के मुताबिक, एक पक्ष के दो और दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हुई है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है.

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