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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारचिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर दिया साथ! जानें क्या कहा

चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर दिया साथ! जानें क्या कहा

चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को लोकतांत्रिक अधिकार बताया. विपक्ष को सलाह भी दी कि हंगामे के बजाय चुनाव आयोग से संपर्क कर CEC से सवालों के जवाब मांगें.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 08 Oct 2026 06:52 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने इंडिया गठबंधन के चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्ष को नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करने की पूरी आजादी है और मजबूत व सक्रिय विपक्ष लोकतंत्र को मजबूती देता है. हालांकि, उन्होंने कहा कि विपक्ष को सिर्फ हंगामा करने के बजाय अपने सवालों के जवाब जानने की कोशिश भी करनी चाहिए.

गुरुवार (08 अक्टूबर, 2026) को चिराग पासवान ने कहा कि अगर विपक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहा है तो उसे चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए और समय मांगना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) खुद विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकते हैं.

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'सशक्त विपक्ष से बढ़ती है सरकार की जवाबदेही'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का सक्रिय रहना जरूरी है. जितना सशक्त और सक्रिय विपक्ष होगा, उतनी ही सरकार और सत्ता पक्ष के लोगों की जवाबदेही बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने सवाल जरूर उठाने चाहिए, लेकिन उन सवालों के जवाब हासिल करने का प्रयास भी करना चाहिए.

'हंगामा करते रहेंगे तो जवाब नहीं मिलेगा'

चिराग ने कहा कि जानकारी के अभाव में लगातार हंगामा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा. उन्होंने विपक्ष से कहा कि एक दिन प्रदर्शन करने के बाद अपनी बात समर्थकों तक पहुंचाने में वे सफल हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद यह जानना भी जरूरी है कि जो सवाल उठाए गए हैं, उनके वास्तविक जवाब क्या हैं.

चुनाव आयोग से संपर्क करने की सलाह

उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रक्रिया बेहद सामान्य है. विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग से संपर्क करना चाहिए और मुलाकात के लिए समय मांगना चाहिए. चिराग ने कहा कि अगर किसी नागरिक के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर गलत सवाल आता है तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर संस्था की अपनी मर्यादा होती है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 08 Oct 2026 06:52 PM (IST)
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