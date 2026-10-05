दिग्विजय सिंह की पैदल यात्रा पर JDU का बड़ा बयान, 'धर्म में अगर…'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पैदल यात्रा का ऐलान किया है. 20 अक्टूबर 2026 (विजयदशमी) से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक लगभग 1,000 किलोमीटर लंबी 'सत्य सनातन स्वाभिमान पदयात्रा' की शुरुआत करने जा रहे हैं. उनकी इस यात्रा पर जेडीयू की ओर से बड़ा बयान आया है.

सोमवार (05 अक्टूबर, 2026) को जेडीयू के महासचिव श्याम रजक ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पैदल यात्रा वाले ऐलान पर कहा, "राजनीति न करें… क्योंकि धर्म में अगर राजनीति होती है, तो वो अशुद्धता और अपवित्रता हो जाती है… और राजनीति में अगर धर्म आता है, तो वो शुद्धता होता है. अब ये लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, इससे लगता नहीं कि ये लोग राजनीति करने के इच्छुक हैं..."

दूसरी ओर बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर जारी हलचल पर भी श्याम रजक ने प्रतिक्रिया दी. श्याम रजक ने एमएलसी चुनाव में आज (सोमवार) होने वाले दो बड़े नामांकन पर कहा, "यह नॉमिनेशन जो हो रहा है, यह पैगाम है कि 23 तारीख को इन्हीं दोनों को जीतने का सारा दारोमदार है. सारे मतदाताओं ने दोनों को जिताने के लिए कमर कस लिया है..."

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यात्रा को लेकर दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है?

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की पैदल यात्रा पर सियासत जारी है. हालांकि उन्होंने यह साफ किया है कि इसका मकसद क्या है. दिग्विजय सिंह ने इसको लेकर कहा, "...मैं यह पदयात्रा क्यों कर रहा हूं? क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण है, इस देश में जिस प्रकार सनातन धर्म को 'हिंदू-हिंदू' करते रहे, यह आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व और सावरकर जी ने उसको 'हिंदुत्व' नाम दे दिया. उसकी वजह से पूरे देश में हिंदू-मुसलमानों के अंदर, हिंदू और सिखों के बीच में, हिंदू-ईसाइयों के बीच में आपने खाई पैदा कर दी…"

उन्होंने कहा, "आज हिंदू धर्म की बात कोई नहीं कर रहा, सनातन धर्म की लोग बात कर रहे हैं. कब से कर रहे हैं? जब से मैंने सनातन धर्म कहना चालू किया और कहा कि 'हिंदू' जो शब्द है, यह फारसी शब्द है. यह 'हिंदू' जो है, हमारे ग्रंथों में, वेद में, उपनिषद में, पुराणों में कहीं इस शब्द का उपयोग नहीं हुआ है..."

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