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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह के करीबी का पर्चा होगा वापस? प्रशांत किशोर ने JDU के सामने रखी शर्त

अनंत सिंह के करीबी का पर्चा होगा वापस? प्रशांत किशोर ने JDU के सामने रखी शर्त

प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षकों और स्नातकों ने मन बना लिया है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ वोट करना है. बेहतर शिक्षा, शिक्षकों को सम्मान और वेतनमान के लिए जन सुराज को जिताने के अपील की.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Oct 2026 05:01 PM (IST)
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जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को पीके ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार को लेकर कहा कि इतने साल से एमएलसी हैं, इसीलिए तो हारेंगे. जब वेतनमान दिला नहीं सकते, यादवों की हत्या और समाज में अत्याचार पर मुंह नहीं खोलते तो आज किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? 

प्रशांत किशोर ने कहा, "जिस नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांग रहे, अगर नीतीश कुमार कैमरे पर आकर उनके समर्थन में बोल दें तो जन सुराज अपना प्रत्याशी वापस ले लेगा."

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डॉ. दिव्या ज्योति के नामांकन में हुए शामिल

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मंगलावर को पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की प्रत्याशी डॉ. दिव्या ज्योति के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने उक्त बयान दिया. बता दें कि पटना स्नातक से जन सुराज ने अनंत सिंह के करीबी डॉ. अनुज सिंह को कैंडिडेट बनाया है. अनंत सिंह ने जोर लगाया है कि अनुज सिंह की जीत हो जाए और नीरज कुमार हार जाएं.

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डॉ. दिव्या ज्योति की नामांकन सभा में पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि वे शिक्षकों को लोकसभा चुनाव (2029) से पहले 7वां वेतनमान दिलाकर रहेंगे. जीतने पर स्नातक क्षेत्र के 10 हजार पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी भी दिलाएंगे.

'…तो जन सुराज को जिताना होगा'

दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने एमएलसी चुनाव को लेकर एक सवाल पर कहा, "भगदड़ कहां है? भगदड़ रूलिंग पार्टी में है, वो लोग सोच रहे हैं कौन छोड़कर भागा, कौन नहीं… जन सुराज पूरी ताकत के साथ खड़ा है, दूसरे दलों की ताकत भी जन सुराज के पीछे है, शिक्षकों और स्नातकों ने मन बना लिया है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ वोट करना है. बिहार में बेहतर शिक्षा, शिक्षकों को सम्मान और वेतनमान चाहिए, तो जन सुराज को जिताना होगा."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Oct 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
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