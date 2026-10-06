अनंत सिंह के करीबी का पर्चा होगा वापस? प्रशांत किशोर ने JDU के सामने रखी शर्त

जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है. मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को पीके ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के प्रत्याशी नीरज कुमार को लेकर कहा कि इतने साल से एमएलसी हैं, इसीलिए तो हारेंगे. जब वेतनमान दिला नहीं सकते, यादवों की हत्या और समाज में अत्याचार पर मुंह नहीं खोलते तो आज किस मुंह से वोट मांग रहे हैं?

प्रशांत किशोर ने कहा, "जिस नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांग रहे, अगर नीतीश कुमार कैमरे पर आकर उनके समर्थन में बोल दें तो जन सुराज अपना प्रत्याशी वापस ले लेगा."

डॉ. दिव्या ज्योति के नामांकन में हुए शामिल

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मंगलावर को पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की प्रत्याशी डॉ. दिव्या ज्योति के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने उक्त बयान दिया. बता दें कि पटना स्नातक से जन सुराज ने अनंत सिंह के करीबी डॉ. अनुज सिंह को कैंडिडेट बनाया है. अनंत सिंह ने जोर लगाया है कि अनुज सिंह की जीत हो जाए और नीरज कुमार हार जाएं.

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डॉ. दिव्या ज्योति की नामांकन सभा में पहुंचे प्रशांत किशोर ने कहा कि वे शिक्षकों को लोकसभा चुनाव (2029) से पहले 7वां वेतनमान दिलाकर रहेंगे. जीतने पर स्नातक क्षेत्र के 10 हजार पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को नौकरी भी दिलाएंगे.

'…तो जन सुराज को जिताना होगा'

दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने एमएलसी चुनाव को लेकर एक सवाल पर कहा, "भगदड़ कहां है? भगदड़ रूलिंग पार्टी में है, वो लोग सोच रहे हैं कौन छोड़कर भागा, कौन नहीं… जन सुराज पूरी ताकत के साथ खड़ा है, दूसरे दलों की ताकत भी जन सुराज के पीछे है, शिक्षकों और स्नातकों ने मन बना लिया है कि सम्राट चौधरी के खिलाफ वोट करना है. बिहार में बेहतर शिक्षा, शिक्षकों को सम्मान और वेतनमान चाहिए, तो जन सुराज को जिताना होगा."

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