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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारललन सिंह ने कहा- 'JDU से चूक हुई', अब पार्टी लेगी एक्शन? जानें

ललन सिंह ने कहा- 'JDU से चूक हुई', अब पार्टी लेगी एक्शन? जानें

जेडीयू नेता और उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी का कहना है कि ललन सिंह के संज्ञान में जो बातें आई उन्होंने पार्टी को बताया. उन्होंने मामले को सुलझाने का प्रयास किया है. विवाद खत्म होने की ओर बढ़ रहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 06 Oct 2026 04:12 PM (IST)
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अनंत सिंह और नीरज कुमार के मामले में जारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बीते सोमवार को यह कहा था कि पार्टी से चूक हुई है. क्योंकि कोई क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी. ललन सिंह की ओर से दिए गए इस बयान के बीच अब पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी का रिएक्शन आया है.

विजय कुमार चौधरी मंगलवार (06 अक्टूबर, 2026) को पत्रकारों से बात कर रहे थे. सवाल किया गया कि ललन सिंह ने कल कहा कि प्रदेश नेतृत्व से चूक हुई है. जिन लोगों से चूक हुई है उन पर कार्रवाई होगी? इस पर विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उन्होंने (ललन सिंह) जो भी कहा है पार्टी सब पर संज्ञान लेगी. कल (सोमवार) ललन सिंह ने कार्रवाई की. रास्ता भी निकला है.

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खत्म होने की ओर विवाद

विजय चौधरी ने कहा कि ललन सिंह के संज्ञान में जो बातें आई उन्होंने पार्टी को बताया. उनकी बातों को संज्ञान में लिया गया है. उन्होंने मामले को सुलझाने का प्रयास किया है. उन्होंने ललन सिंह को धन्यवाद भी दिया. अनंत सिंह और नीरज कुमार के मामले में उन्होंने कहा कि विवाद खत्म होने की ओर बढ़ रहा है.

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'पटना की सीट से जीतेंगे नीरज'

उधर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने नीरज कुमार-अनंत सिंह के विवाद में ललन सिंह द्वारा हाथ खड़े करने पर कहा, "नहीं-नहीं, ललन सिंह ने कहा कि अब अनंत सिंह कोई बयान नहीं देंगे. अब इस पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो चुका है. निशांत कुमार पार्टी के नेता हैं, पार्टी के भविष्य हैं. नीतीश कुमार आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा हैं. पटना की सीट नीरज कुमार जीतेंगे. अच्छे अंतर से जीतेंगे. तीन बार उन्होंने यहां जीत दर्ज की है. जीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा." 

वहीं मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने अनंत सिंह को लेकर कहा, "85 एमएलए में एक ही न एमएलए छटके हैं. वो भी आ जाएंगे." इस सवाल पर कि अनंत सिंह ने कहा है कि नीरज कुमार को हर हाल में हराएंगे. इस पर उन्होंने कहा कि नीरज कुमार हार कहां रहे हैं? पूछा गया कि पार्टी में अनंत सिंह को लेकर कोई बात ही नहीं कर रहा है. सब चुप हैं. इस पर जवाब दिया, "बहुत से मामले में पॉलिटिकल पार्टियां चुप ही रहती हैं." 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 06 Oct 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election Vijay Choudhary BIHAR NEWS MLC Election 2026
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