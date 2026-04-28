JDU विधायक पप्पू पांडेय को कोर्ट से बड़ी राहत, 7 मई तक गिरफ्तारी पर रोक

बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा से जेडीयू के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय और उनके सीए राहुल तिवारी को मंगलवार (28 अप्रैल, 2026) को अदालत से बड़ी राहत मिली है. गोपालगंज व्यवहार न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है.

अदालत के इस आदेश के बाद संबंधित पक्ष को अस्थायी राहत मिली है और अब मामले की अगली सुनवाई सात मई को निर्धारित की गई है. सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सह राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पैरवी की, जबकि सीए राहुल तिवारी की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने पक्ष रखा.

प्रकरण को आपराधिक स्वरूप देने की कोशिश

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस प्रकरण को अनावश्यक रूप से आपराधिक स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है, जबकि उपलब्ध तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर यह एक भूमि विवाद से जुड़ा पुराना मामला है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई तक दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि यह मामला कुचायकोट के बेलवा के एक जमीन से जुड़ा मामला है. इस मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने सात मई तक पुलिस की कार्रवाई पर रोक लगा दी है. इस मामले में शिकायतकर्ता ने सिविल सूट भी फाइल किया है. डायरी अभी तुरंत आई है. अब केस डायरी का अध्ययन किया जाएगा. उन्होंने बताया कि फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है.

जमीन से जुड़ा हुआ है पूरा मामला

बताया गया कि इस मामले में सतीश पांडेय तथा शेष आरोपियों की ओर से भी सुनवाई के लिए सात मई की तिथि निर्धारित की गई है. यह पूरा मामला जमीन से जुड़ा है. गोपालगंज पुलिस ने कुचायकोट विधानसभा के विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडेय, उनके भाई सतीश पांडेय और उनके करीबी राहुल तिवारी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट ले लिया है.

विधायक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी. कुचायकोट थाना क्षेत्र के बेलवा गांव में भू-माफिया द्वारा जमीन कब्जाने और उन्हें संरक्षण देने के आरोप में विधायक के विरुद्ध एक मामला दर्ज कराया गया है.