बिहार: नाबालिग यौन शोषण मामले में श्रवण दास महाराज गिरफ्तार, मिथिलांचल के हैं चर्चित कथावाचक

नाबालिग से यौन शोषण के गंभीर मामले में मिथिलांचल के चर्चित कथावाचक श्रवण दास महाराज की गिरफ्तारी से इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने उन्हें गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार (17 जनवरी) को गिरफ्तार किया है. मामले में उनके सहयोगी गुरु मौनी बाबा भी आरोपी हैं, जो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं.

नाबालिग यौन शोषण के सनसनीखेज मामले में मिथिलांचल के चर्चित कथावाचक श्रवण दास महाराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई एसआईटी टीम द्वारा एसडीपीओ राजीव कुमार के नेतृत्व में की गई. संयुक्त टीम में महिला थानाध्यक्ष मनीषा कुमारी, लहेरियासराय थाना और आसपास की थानों की पुलिस शामिल थी.

यौन शोषण मामले में श्रवण दास महाराज गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और उसके आधार पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से श्रवण दास महाराज को हिरासत में लिया गया. महिला थाना में दर्ज कांड के अनुसार, आरोप है कि कथावाचक ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म किया. लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया और गर्भपात भी कराया.

पुलिस आरोपी से कर रही गहन पूछताछ

यह प्राथमिक नाबालिग बच्ची की मां द्वारा दर्ज कराई गई थी. पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है. वहीं, इस मामले में कथावाचक के सहयोगी और गुरु बताए जा रहे मौनी बाबा की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जो अब तक फरार हैं. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जबकि पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की कर रही जांच

दरभंगा एसएसपी जगुन्नाथ रेड्डी ने कहा मामले में नाबालिग से यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ जारी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है. आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार होगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. वहीं, इस गिरफ्तारी के बाद धार्मिक आयोजनों से जुड़े लोगों के बीच भी चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

ये भी पढ़िए- पटना: नीट छात्रा की हत्या के मामले में पप्पू यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, कर दी ये मांग