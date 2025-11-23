हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: नीतीश सरकार के इस मंत्री को लेकर RJD ने पूछा सवाल, ये कैसा जादू और पद कैसे मिला?

बिहार: नीतीश सरकार के इस मंत्री को लेकर RJD ने पूछा सवाल, ये कैसा जादू और पद कैसे मिला?

Bihar News: RJD ने सोशल मीडिया पर मंत्री दीपक प्रकाश की फोटो शेयर कर आरोप लगाया. विपक्ष ने कहा कि वे बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बने, विपक्ष ने इसे लोकतंत्र और पारदर्शिता पर सवाल बताया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 23 Nov 2025 09:34 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने एक बार फिर सियासी बहस को तेज कर दिया है. एनडीए के विपक्षी दल RJD ने अपने सोशल मीडिया पेज 'एक्स' पर बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की फोटो साझा करते हुए सवाल उठाए हैं कि कैसे वे बिना चुनाव लड़े ही नीतीश सरकार में मंत्री बन गए.

RJD के पोस्ट में आरोप लगाया गया है, "सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामनारायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए. ये है ना मोदी-नीतीश का जादू? अब और कैसा विकास चाहिए बिहार में?" इस पोस्ट के जरिए RJD ने सीधे तौर पर यह सवाल उठाया कि बिहार में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और प्रशासनिक फैसलों के बीच संतुलन कैसे बन रहा है.

राजद ने दीपक प्रकाश के मंत्री बनने पर जताया संदेह

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला बिहार विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में और अधिक संवेदनशील हो गया है. RJD का यह पोस्ट सत्ताधारी गठबंधन पर निशाना साधते हुए जनता के बीच सवाल पैदा करने की कोशिश माना जा रहा है. पोस्ट में दीपक प्रकाश को सीधे तौर पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'जादू' का हिस्सा बताया गया है, जिसका उद्देश्य उनके मंत्री बनने की प्रक्रिया पर संदेह जताना है.

दीपक प्रकाश की नियुक्ति पूरी तरह संवैधानिक- सत्ताधारी दल

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट से मतदाताओं के मन में राजनीतिक संदेश तेजी से पहुंचता है. RJD के इस कदम को विपक्षी दल के तौर पर सत्ता और सत्ताधारी गठबंधन के बीच संतुलन पर सवाल उठाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है. वहीं, सत्ताधारी दल के नेताओं का कहना है कि मंत्री दीपक प्रकाश की नियुक्ति पूरी तरह संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुई है.

सोशल मीडिया पर सत्ताधारी और विपक्षी दलों में छिड़ा विवाद

राजनीतिक पृष्ठभूमि में यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि आगामी चुनावों से पहले विपक्ष यह संदेश देना चाहता है कि सत्ता पक्ष अपनी पसंद और समर्थन के आधार पर निर्णय ले रहा है. RJD ने यह भी संकेत दिया है कि जनता को ऐसे मामलों पर नजर रखनी चाहिए और बिहार में विकास और प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल उठाना चाहिए.

इस पोस्ट के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है. सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी दलों के बीच सोशल मीडिया पर यह विवाद आने वाले दिनों में और गहराने की संभावना है. जनता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और यह मामला बिहार की राजनीतिक सरगर्मियों में नया मोड़ जोड़ सकता है.

ये भी पढ़िए- Exclusive: बिहार में 10 हजार खाते में डालने का नतीजा है NDA की जीत? चिराग पासवान ने बताई बड़ी वजह

Published at : 23 Nov 2025 09:28 AM (IST)
Tags :
Nitish Kumar Deepak Prakash RJD BIHAR NEWS Nitish Cabinet 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
G20 Summit : PM मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला, बताया कैसे होगा विकास
जी-20 शिखर सम्मेलन: PM मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला, बताया कैसे होगा विकास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
इंडिया
Weather Forecast Today: पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
बॉलीवुड
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
Advertisement

वीडियोज

India में अंतिम सांसे गिन रहा Naxal, AK 47 और SLR के साथ नक्सलियों ने किया सरेंडर
Delhi के JNU कैंपस में छात्रों की सुरक्षाकर्मियों के साथ गुंडागर्दी का वीडियो वायरल | ABP News
G20 Summit 2025: G20 के मंच से PM Modi का आतंकवाद पर प्रहार, दिया कड़ा संदेश | South Africa | Pak
Crime News : निकाह की 'खूनी नागिन' का कबूलनामा | Sansani
Bihar Politics: Nitish Kumar को इस शर्त पर समर्थन देंने को तैयार हैं Owaisi | Simanchal News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G20 Summit : PM मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला, बताया कैसे होगा विकास
जी-20 शिखर सम्मेलन: PM मोदी ने 6 नए इनिशिएटिव का दुनिया को दिया फॉर्मूला, बताया कैसे होगा विकास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर CM योगी का भावुक संदेश, कहा- अयोध्या नया इतिहास लिखने जा रही है
इंडिया
Weather Forecast Today: पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
पड़ने वाली है हाड़ कंपाने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली-यूपी में कितना गिरेगा पारा, जानें
बॉलीवुड
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
हार्टब्रेक्स को लेकर विवेक ओबेरॉय ने की बात, बोले- कोई इंसान आपके लिए गलत हो सकता है
महाराष्ट्र
'आपके पास वोट है, मेरे पास फंड', डिप्टी CM अजित पवार के बयान से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज
'आपके पास वोट है, मेरे पास फंड', डिप्टी CM अजित पवार के बयान से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
व्यूज के चक्कर में मां-बेटी ने किया अश्लील डांस, वीडियो देख खौल उठेगा आपका भी खून
व्यूज के चक्कर में मां-बेटी ने किया अश्लील डांस, वीडियो देख खौल उठेगा आपका भी खून
लाइफस्टाइल
कपड़ा छू-छूकर देखते हैं उसकी क्वालिटी तो आज ही बदलें तरीका, ये सिग्नल करते हैं मदद
कपड़ा छू-छूकर देखते हैं उसकी क्वालिटी तो आज ही बदलें तरीका, ये सिग्नल करते हैं मदद
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget