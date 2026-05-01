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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: बिहार में आंधी-पानी के बीच 13 लोगों की मौत, पेड़ गिरे, अगले 48 घंटे तक कैसा रहेगा मौसम?

Bihar Weather: बिहार में आंधी-पानी के बीच 13 लोगों की मौत, पेड़ गिरे, अगले 48 घंटे तक कैसा रहेगा मौसम?

Bihar Weather Update: बुधवार शाम से राज्य भर से कई दुखद घटनाओं की खबरें मिल रही हैं. मौसम में यह बदलाव मॉनसून से पहले होने वाली मौसम की गतिविधियों के शुरू होने के कारण आया है.

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 01 May 2026 04:34 PM (IST)
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पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी के कारण पूरे बिहार में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था और पूरे क्षेत्र में लगातार गर्म हवाएं चल रही थीं. हालांकि, मौसम में अचानक बदलाव आने से लोगों को राहत मिली है, क्योंकि अब राज्य के कई हिस्सों में मौसम ठंडा हो गया है. 

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, यह बदलाव मॉनसून से पहले होने वाली मौसम की गतिविधियों के शुरू होने के कारण आया है. बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी से भरी हवाओं और पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण बिहार के ऊपर मौसम में अस्थिरता पैदा हो गई है. इसके परिणामस्वरूप, कई जिलों में हल्की बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चल रही हैं. अगले 48 घंटे यानी 3 मई तक मौसम का हाल ऐसे ही रहने वाला है.

पटना में कैसा रहेगा अभी मौसम? (Patna Weather)

तापमान में कुल गिरावट के बावजूद, कैमूर जिला सबसे गर्म क्षेत्र बना रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. गया और राजगीर में तापमान क्रमशः 33.2 डिग्री सेल्सियस और 33.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि ये आंकड़े पहले के उच्च स्तरों से गिरावट दिखाते हैं, फिर भी गर्मी का असर अभी भी महसूस किया जा रहा है. पटना के मौसम की बात करें तो आसमान बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं.

33 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने 33 जिलों में आंधी-तूफान और बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी दी गई है. 

बुधवार से गुरुवार तक 13 की मौत

दूसरी ओर बुधवार रात से लेकर गुरुवार तक बिहार में आए भीषण तूफान, भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही वाली तस्वीर दिखी. मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा, हाजीपुर, छपरा और बेगूसराय सहित कई जिलों में 13 लोगों की जान चली गई. एक दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है.

तेज हवाओं ने कई इलाकों में पेड़ों, बिजली के खंभों और तारों को उखाड़ दिया, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई. गिरे हुए पेड़ों ने मुख्य सड़कों को बंद कर दिया, जिससे घंटों तक वाहनों की आवाजाही रुक गई. कृषि को भारी नुकसान हुआ, खासकर आम और लीची की फसलों को, जो ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण खराब हो गईं.

बेगूसराय में दीवार गिरने से युवक की मौत

बुधवार शाम से राज्य भर से कई दुखद घटनाओं की खबरें मिल रही हैं. बेगूसराय में एक नई बनी इमारत की दीवार गिरने से मलबे के नीचे दबकर एक युवक की मौत हो गई. हाजीपुर में पेड़ गिरने से टकराने के बाद एक छह साल के बच्चे की मौत हो गई. मढ़ौरा में भी इसी तरह की एक घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई.

औरंगाबाद में 50 वर्षीय अक्षय राम की शादी की बारात में शामिल होने के दौरान बिजली गिरने से मौत हो गई. मधुबनी में बिजली गिरने से छह लोग घायल हो गए, जबकि बिजली गिरने और पेड़ गिरने की अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई. पश्चिम चंपारण में दो लोगों की मौत हो गई- एक की पेड़ गिरने से और दूसरे की ई-रिक्शा पलटने से. दरभंगा (2), मुजफ्फरपुर (2) और समस्तीपुर (1) में, तूफान के दौरान पेड़ गिरने से मौतें हुई हैं.

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Published at : 01 May 2026 04:31 PM (IST)
Tags :
Weather IMD Patna BIHAR NEWS
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