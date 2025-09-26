हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमुजफ्फरपुर में लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी और JDU नेता मंच पर भिड़े, हाथापाई की आई नौबत, चलीं कुर्सियां

मुजफ्फरपुर में लोजपा सांसद वीणा देवी की बेटी और JDU नेता मंच पर भिड़े, हाथापाई की आई नौबत, चलीं कुर्सियां

Bihar Election 2025: मुजफ्फरपुर के गायघाट में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन दौरान LJP और JDU नेताओं में तीखा विवाद और हाथापाई हुई. मंच पर भिड़ंत के बाद NDA की एकता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

By : अभिषेक कुमार, बिहार | Edited By: हसनैन | Updated at : 26 Sep 2025 06:35 AM (IST)
मुजफ्फरपुर के गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन रणभूमि में बदल गया. इस दौरान लोजपा (LJP) सांसद वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह और पूर्व विधायक महेश्वर यादव के बेटे जदयू (JDU) नेता प्रभात किरण के बीच मंच पर भिड़ंत हो गई. गार्डों ने बीच-बचाव किया लेकिन विवाद बढ़ने से मंच के ऊपर और नीचे कुर्सियां चलने लगीं.

गायघाट विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होते ही LJP और JDU नेताओं के समर्थक आमने-सामने आ गए. वीणा देवी की पुत्री कोमल सिंह और महेश्वर यादव के पुत्र प्रभात किरण मंच पर भिड़ गए. गार्डों ने रोकने की कोशिश की लेकिन मंच पर और नीचे दोनों ओर मारपीट हो गई और कार्यक्रम महाभारत का दृश्य पेश करने लगा.

उम्मीदवारों की दावेदारी से बढ़ा विवाद

दरअसल गायघाट विधानसभा क्षेत्र से सांसद वीणा देवी और MLC दिनेश सिंह की पुत्री कोमल सिंह LJP से दावेदारी पेश कर रही हैं. वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक महेश्वर यादव के पुत्र प्रभात किरण जदयू से दावेदारी पेश करने पहुंचे थे. कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही दोनों पक्ष भिड़ गए और मंच के ऊपर से नीचे तक माहौल रणभूमि में बदल गया जिससे दावेदारी की होड़ ने पूरे कार्यक्रम को विवाद में डाल दिया.

आरोप-प्रत्यारोप तेज हुए

NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में LJP और JDU के संभावित प्रत्याशियों के बीच विवाद के बाद दोनों ओर से आरोप-प्रत्यारोप जारी है. कोमल सिंह ने प्रभात किरण पर RJD के साथ सांठगांठ और हंगामा करवाने का आरोप लगाया. प्रभात किरण ने MLC दिनेश सिंह को माफिया कहते हुए कोमल सिंह पर झूठा जनसमर्थन दिखाने का आरोप लगाया और दोनों ही नेता एक-दूसरे के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं.

NDA की एकता पर सवाल

इस पूरे विवाद ने NDA की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि यहां एनडीए की टक्कर राजद से होती है या दोनों दल एक-दूसरे के खिलाफ ही गड्ढा खोदते नजर आते हैं. कार्यक्रम में हुआ यह बवाल एनडीए के अंदरूनी मतभेद को उजागर करता है और राजनीतिक गलियारों में इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

Published at : 26 Sep 2025 06:35 AM (IST)
JDU LJP Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
