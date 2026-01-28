बिहार: खतियानी जमीन को कर्मचारी ने दूसरे के नाम पर चढ़ाया, विजय सिन्हा ने ले लिया बड़ा ऐक्शन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: खतियानी जमीन को कर्मचारी ने दूसरे के नाम पर चढ़ाया, विजय सिन्हा ने ले लिया बड़ा ऐक्शन

Bihar Land News: विजय सिन्हा बुधवार को गयाजी में थे. इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरा मकसद भौकाल बनाना नहीं, सरकार के जनसरोकार से जोड़ना, सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है.

By : अजीत कुमार | Updated at : 28 Jan 2026 02:53 PM (IST)
बोधगया के कन्वेंशन सेंटर में बुधवार (28 जनवरी, 2026) को आयोजित जनकल्याण संवाद कार्यक्रम में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा शामिल हुए. इस दौरान उपमुखयमंत्री ने आम लोगों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं को सुना. संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया. साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

नोखा पंचायत से आए आवेदक ने विजय सिन्हा को बताया कि उनकी खतियानि जमीन को दूसरे के नाम पर चढ़ा दिया गया है. इस पर विजय सिन्हा ने कर्मचारी से पूछा कि इनका जो मामला है आपको जानकारी है? बताइए क्या मामला है. कर्मचारी ने गलती स्वीकार की. विजय सिन्हा ने कहा कि गलती आपने (कर्मचारी) की… परेशानी ये (आवेदक) भोगे. आपसे गलती हुई न? 

विजय सिन्हा ने कर्मचारी से कहा कि इनके (आवेदक) आने-जाने में परेशानी हुई, चार साल से घूम रहे हैं, इसका हर्जाना कौन देगा? भुगतान कौन करेगा? विजय सिन्हा ने ऐक्शन लेते हुए कर्मचारी से कहा कि इनका काम तो आप कराइएगा ही और आने-जाने में जो खर्ज हुआ है वह भी दीजिएगा. पूछा कि कितने दिन में काम कर दीजिएगा? हो जाएगा समाधान? 

'मेरा काम भौकाल बनाना नहीं'

इस दौरान मौके पर मौजूद लोग ताली बजाने लगे. विजय सिन्हा ने कहा कि शांति से सुनना है. ताली बजाने से इनके (आवेदक) काम का समाधान नहीं होगा. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मेरा मकसद भौकाल बनाना नहीं, सरकार के जनसरोकार से जोड़ना, सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है.

दूसरी ओर इमामगंज के आवेदक ने कहा कि उसका परिमार्जन एक साल से लंबित है. इस पर विजय सिन्हा ने कर्मचारी को 15 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया. वहीं आमस से आए आवेदक ने बताया कि बीएलटी मामले में आदेश के बावजूद सीओ ने अपने गार्ड के माध्यम से 25 हजार रुपया लिया. इस पर डिप्टी सीएम ने एसएसपी को कार्रवाई का निर्देश दिया. मामले की निगरानी से जांच कराने की बात कही. बता दें कि जनकल्याण संवाद में दो हजार से अधिक आवेदकों ने अपनी भूमि संबंधी समस्याओं को लेकर पंजीयन कराया था. 

Published at : 28 Jan 2026 02:52 PM (IST)
विजय कुमार सिन्हा Bihar Land News BIHAR NEWS Gayaji
