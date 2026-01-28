बिहार: स्कूल से लौट रही छात्रा की जबरन भरी मांग, मनचला बोला- 'प्यार तो करना ही होगा'

बांका जिले से एक बेहद शर्मनाक और संवेदनशील मामला सामने आया है. जिले के जयपुर थाना क्षेत्र में एक सिरफिरे आशिक ने स्कूल से घर लौट रही नाबालिग छात्रा के साथ सरेराह जोर-जबरदस्ती की. आरोपी ने न केवल छात्रा का रास्ता रोका, बल्कि जबरन उसकी मांग सिंदूर से भर दी.

शोर मचाते ही मौके से फरार हुआ आरोपी युवक

पीड़िता छात्रा हर दिन की तरह बीते मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को स्कूल से पढ़ाई कर अपने घर लौट रही थी. इसी दौरान घरचप्या गांव का रहने वाला 25 वर्षीय युवक प्रमोद मुर्मू, जो रास्ते में घात लगाए बैठा था, उसने छात्रा को रोक लिया. छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर दी. इस दौरान उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया. इतना ही नहीं, आरोपी ने धमकी देते हुए कहा कि "तुमको हमसे प्यार करना ही होगा." छात्रा के शोर मचाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया.

छात्रा के पिता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

पीड़िता ने बताया कि आरोपी प्रमोद पिछले काफी समय से उसका पीछा कर रहा था. वह उस पर गंदी नजर रखता था और बार-बार मिलने का दबाव बनाता था. इनकार करने के बावजूद उसकी हरकतें कम नहीं हुईं. घटना के बाद डरी-सहमी छात्रा ने घर पहुंचकर परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई.

युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी

पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित संज्ञान लिया है. जयपुर थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि परिजनों के लिखित आवेदन के आधार पर इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. अब देखना होगा कि इस मामले में युवक की गिरफ्तारी कब तक होती है. पीड़ित छात्रा डरी-सहमी है.

