'बिहार की तो बहुत बड़ी मुक्ति हो गई', नीतीश कुमार पर कांग्रेस नेता मीरा कुमार की प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार छोड़ दिल्ली से राजनीति करेंगे. कुछ दिनों में वे सीएम के पद से इस्तीफा भी सौंप देंगे. राज्यसभा के सदस्य के रूप में शुक्रवार (10 अप्रैल, 2026) को उन्होंने शपथ ली. उपराष्ट्रपति ने शपथ दिलाई. नीतीश कुमार के इस फैसले पर कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने अजीबो-गरीब बयान दिया है.

दरअसल मीरा कुमार से दिल्ली में पत्रकारों ने उनसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर प्रतिक्रिया ली. कहा कि नीतीश बिहार से दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं. उन्होंने राज्यसभा की शपथ ली है. इस पर मीरा कुमार ने कहा, "बहुत मामूली सी बात है. बहुत लोग शपथ लेते हैं. इस पर क्या कहें." इस पर पत्रकारों ने कहा कि जिस तरह से वे (नीतीश कुमार) बिहार छोड़कर आ रहे हैं, अब दिल्ली रहेंगे… इतना सुनते ही उन्होंने जवाब दिया, "बिहार की तो बहुत बड़ी मुक्ति हो गई."

#WATCH | Delhi | On Nitish Kumar to shift to Delhi after taking oath as a Rajya Sabha MP, Congress leader Meira Kumar says, "Bihar ki toh bahaut badi mukti ho gayi." pic.twitter.com/3S5MqiQPa3 — ANI (@ANI) April 10, 2026

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मीरा कुमार के बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है. बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी वास्तविकता से परे है. नीतीश कुमार ने बिहार के विकास, सुशासन और सामाजिक समरसता के लिए जो कार्य किए हैं, वह किसी से छुपा नहीं हैं.

'मुक्ति जैसी भाषा का प्रयोग न…'

प्रभाकर मिश्रा ने कहा उनके नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में काम हुआ है. ऐसे में मुक्ति जैसी भाषा का प्रयोग न तो उचित है और न ही बिहार की जनता की भावनाओं का सम्मान करता है. भारतीय जनता पार्टी मानती है कि बिहार का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और हम सब मिलकर इसे और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि मीरा कुमार ने जो कहा यह बात सही है कि राज्यसभा की शपथ एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मुक्ति शब्द का प्रयोग किया है इस पर मैं आपत्ति जताती हूं. कांग्रेस जनता के बीच से गायब हो चुकी है, इसलिए शायद उनको नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से बिहार की जनता कितनी भावुक है और दुखी है. असल में तो बिहार की अवाम को कांग्रेस से मुक्ति मिल चुकी है.

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