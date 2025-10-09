JDU Candidate List 2025: नालंदा, सरायरंजन… इन 35 सीटों पर JDU से ये हो सकते हैं उम्मीदवार, देखें लिस्ट

बिहार चुनाव को लेकर अभी महागठबंधन या एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ लेकिन कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम तय हो चुके हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से इस बार कौन कहां से उम्मीदवार होगा इसका मंथन चल रहा है. इस बीच सूत्रों के अनुसार, करीब 35 प्रत्याशियों की एक लिस्ट सामने आई है.

देखिए किसे कहां से मिल सकता है मौका

नालंदा: श्रवण कुमार

सरायरंजन: विजय चौधरी

अमरपुर: जयंत राज

कल्याणपुर (एससी): महेश्वर हजारी

बहादुरपुर: मदन सहनी

सोनबरसा: रत्नेश सदा

बिहारीगंज: निरंजन कुमार मेहता

आलमनगर: नरेंद्र नारायण यादव

धमदाहा: लेशी सिंह

सुपौल: बिजेंद्र प्रसाद यादव

हरलाखी: सुधांशु शेखर

वाल्मीकि नगर: धीरेंद्र प्रताप सिंह

बरबीघा: सुदर्शन कुमार

झाझा: दामोदर रावत

फुलपरास: शीला मंडल

कुशेश्वर स्थान (एससी): शशि भूषण हजारी

कुचायकोट: अमरेंद्र पांडेय

गोपालपुर: गोपाल मंडल

बाबूबरही: मीना कुमारी

बेलागंज: मनोरमा देवी

पिपरा: रामविलास कामत

जगदीशपुर: भगवान सिंह कुशवाहा

वारिशनगर: अशोक कुमार

सुरसंड: दिलीप राय

रुन्नीसैदपुर: पंकज मिश्रा

निर्मली: अनिरुद्ध प्रसाद यादव

रानीगंज: अचमित ऋषिदेव

महिषी: गुंजेश्वर साह

गायघाट: महेश्वर प्रसाद यादव

भोरे: सुनील कुमार

महनार: उमेश सिंह कुशवाहा

मोरवा: विद्यासागर सिंह निषाद

बेलदौर: पन्ना लाल सिंह पटेल

राजगीर: कौशल किशोर

राजपुर: संतोष कुमार निराला

