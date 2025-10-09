2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अभी से ही दिलचस्प हो गया है. महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं. बीते बुधवार को भी बैठक हुई. सूत्रों के मुताबिक आरजेडी ने महागठबंधन में सीएम कैंडिडेट के तौर पर तेजस्वी यादव और इसके अलावा तीन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला रखा है.

आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी से एक-एक डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है. इस प्रस्ताव पर कांग्रेस नेताओं से कल (बुधवार) बातचीत नहीं हो पाई थी. कांग्रेस नेताओं के दिल्ली में होने के कारण इसको लेकर चर्चा नहीं हुई. माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इसके आधार पर ही फिक्स हो रहा है.

मुकेश सहनी शुरू से ही डिप्टी सीएम पद की मांग कर रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस कहां मानने वाली थी, तो महागठबंधन की सरकार बनती है तो उस पार्टी से भी एक डिप्टी सीएम बनाया जाएगा.

वीआईपी का दूसरे दलों की सीटिंग सीट पर दावा

उधर वीआईपी छह ऐसी सीटों पर दावा कर रही है जो सहयोगी दलों की सीटिंग सीटें हैं. इनमें आरजेडी, कांग्रेस और माले की दो-दो सीटिंग सीटें शामिल हैं. इन छह सीटों पर कल (बुधवार) सहमति नहीं बन पाई थी. वहीं सीपीआई और सीपीएम 2020 के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ना चाहती है. भाकपा माले को हर हाल में 19 से ज्यादा सीटें चाहिए. 2020 के फार्मूले से अपनी सीटों की संख्या को भाकपा माले बढ़ाना चाहता है.

बता दें कि बहुत जल्द महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा. महागठबंधन ही नहीं बल्कि एनडीए में भी सीटों का ऐलान अभी नहीं हुआ है. दोनों गठबंधनों के नेता भले दावा कर रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है सीटों को लेकर लेकिन जिस तरह से ऐलान में देरी हो रही है उससे तस्वीरें कुछ और ही इशारा कर रही हैं.

