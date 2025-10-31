'बिहार भगवान भरोसे चल रहा है', कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का NDA पर निशाना

बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर अखिलेश प्रासद सिंह ने एनडीए की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में 53000 हत्या हुई हैं. मोकामा में अभी हत्या (दुलारचंद यादव) हो गई. उन्होंने कहा कि बिहार भगवान भरोसे चल रहा है.

नीतीश कुमार के वोट बैंक को छीनने की कोशिश- कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो व्यवहार किया गया वह बिहारी का अपमान है. नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है. उनके वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर जा रही है. नीतीश कुमार को बीजेपी पीछे करेगी और यही और भी घटक दल के साथ होने वाला है.

'नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर चलाई जा रही सरकार'

एनडीए के घोषणापत्र पर उन्होंने कहा, "मैं पत्रकारों से माफी मांगता हूं कि जो आज एनडीए की घोषणा पत्र में हुआ. मैं घर में देख रहा था. 7 सेकेंड का यह फोटोशूट हुआ. इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है. प्रधानमंत्री और अमित शाह सरकार चला रहे हैं. जो भी नीतियां निर्धारित की जा रही हैं, वह दोनों नेताओं के द्वारा किया जा रहा है."

एनडीए के घोषणापत्र की मुख्य बातें