'बिहार भगवान भरोसे चल रहा है', कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का NDA पर निशाना
Bihar Election 2025: कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है.
बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर अखिलेश प्रासद सिंह ने एनडीए की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में 53000 हत्या हुई हैं. मोकामा में अभी हत्या (दुलारचंद यादव) हो गई. उन्होंने कहा कि बिहार भगवान भरोसे चल रहा है.
नीतीश कुमार के वोट बैंक को छीनने की कोशिश- कांग्रेस सांसद
कांग्रेस सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो व्यवहार किया गया वह बिहारी का अपमान है. नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है. उनके वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर जा रही है. नीतीश कुमार को बीजेपी पीछे करेगी और यही और भी घटक दल के साथ होने वाला है.
'नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर चलाई जा रही सरकार'
एनडीए के घोषणापत्र पर उन्होंने कहा, "मैं पत्रकारों से माफी मांगता हूं कि जो आज एनडीए की घोषणा पत्र में हुआ. मैं घर में देख रहा था. 7 सेकेंड का यह फोटोशूट हुआ. इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है. प्रधानमंत्री और अमित शाह सरकार चला रहे हैं. जो भी नीतियां निर्धारित की जा रही हैं, वह दोनों नेताओं के द्वारा किया जा रहा है."
एनडीए के घोषणापत्र की मुख्य बातें
- कृषि क्षेत्र के ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ शुरू करने की घोषणा की है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से लागू किया जाएगा
- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाएगी और कृषि अवसंरचना में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा
- राज्य में सात नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे
- बाढ़ प्रभावित उत्तर बिहार को अगले पांच वर्षों में पूरी तरह इस समस्या से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया
- ‘‘फ्लड टू फॉर्च्यून’’ मॉडल के तहत कृषि और मत्स्य पालन को नयी दिशा दी जाएगी
- शहरी विकास के तहत चार और शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की गई
- राजधानी क्षेत्र में “न्यू पटना” नामक एक हरित (ग्रीनफील्ड) परियोजना विकसित की जाएगी
- सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जानकी मंदिर को “सीतापुरम” के रूप में विकसित किया जाएगा
- बिहार से विदेशी उड़ानें शुरू की जाएंगी और कई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे
- राज्य में 10 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे
- प्रत्येक जिले में फैक्टरी एवं विनिर्माण इकाइयां शुरू की जाएंगी
- अगले पांच वर्षों में राज्य में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL