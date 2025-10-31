हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार भगवान भरोसे चल रहा है', कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का NDA पर निशाना

'बिहार भगवान भरोसे चल रहा है', कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह का NDA पर निशाना

Bihar Election 2025: कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 31 Oct 2025 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर अखिलेश प्रासद सिंह ने एनडीए की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में 53000 हत्या हुई हैं. मोकामा में अभी हत्या (दुलारचंद यादव) हो गई. उन्होंने कहा कि बिहार भगवान भरोसे चल रहा है.

नीतीश कुमार के वोट बैंक को छीनने की कोशिश- कांग्रेस सांसद

कांग्रेस सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो व्यवहार किया गया वह बिहारी का अपमान है. नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके उनके वोट बैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है. उनके वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर जा रही है. नीतीश कुमार को बीजेपी पीछे करेगी और यही और भी घटक दल के साथ होने वाला है.

'नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर चलाई जा रही सरकार'

एनडीए के घोषणापत्र पर उन्होंने कहा, "मैं पत्रकारों से माफी मांगता हूं कि जो आज एनडीए की घोषणा पत्र में हुआ. मैं घर में देख रहा था. 7 सेकेंड का यह फोटोशूट हुआ. इसका मतलब है कि नीतीश कुमार को कठपुतली बनाकर सरकार चलाई जा रही है. प्रधानमंत्री और अमित शाह सरकार चला रहे हैं. जो भी नीतियां निर्धारित की जा रही हैं, वह दोनों नेताओं के द्वारा किया जा रहा है."

एनडीए के घोषणापत्र की मुख्य बातें

  • कृषि क्षेत्र के ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ शुरू करने की घोषणा की है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से लागू किया जाएगा
  • किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाएगी और कृषि अवसंरचना में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा
  • राज्य में सात नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे 
  • बाढ़ प्रभावित उत्तर बिहार को अगले पांच वर्षों में पूरी तरह इस समस्या से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया 
  • ‘‘फ्लड टू फॉर्च्यून’’ मॉडल के तहत कृषि और मत्स्य पालन को नयी दिशा दी जाएगी
  • शहरी विकास के तहत चार और शहरों में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की गई
  • राजधानी क्षेत्र में “न्यू पटना” नामक एक हरित (ग्रीनफील्ड) परियोजना विकसित की जाएगी
  • सीतामढ़ी के पुनौरा धाम जानकी मंदिर को “सीतापुरम” के रूप में विकसित किया जाएगा
  • बिहार से विदेशी उड़ानें शुरू की जाएंगी और कई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जाएंगे
  • राज्य में 10 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे 
  • प्रत्येक जिले में फैक्टरी एवं विनिर्माण इकाइयां शुरू की जाएंगी
  • अगले पांच वर्षों में राज्य में 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा
और पढ़ें
Published at : 31 Oct 2025 11:22 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Prasad Singh Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
दिल्ली NCR
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Tejashwi का प्रण बनाम NDA का 'संकल्प'!
Bihar Election: छोटे सरकार की 'अनंत' कथा !
अस्पताल के बाहर दुलारचंद के समर्थकों का प्रदर्शन
कैसे हुई अनंत और दुलारचंद की भिड़ंत?
वादों की बौछार...कैसे पूरा करोगे 'सरकार'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
‘हिंदू धर्म नहीं छोड़ेंगी ऊषा, ईसाई बनने का कोई इरादा नहीं’, विवाद के बाद बोले उपराष्ट्रपति जेडी वेंस
दिल्ली NCR
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
2025 में अक्टूबर तक दिल्ली का AQI ‘गंभीर’ श्रेणी में नहीं, 8 साल में पहली बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
Aditya Sarpotdar Interview: 'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? जानें क्या बताया डायरेक्टर ने
'थामा' ने क्यों सिकंदर का खून चूसा, बेताल ज्यादा ताकतवर या वैंपायर? आदित्य सरपोतदार ने बताया
क्रिकेट
INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
इंडिया
पाकिस्तान लेगा IS के आतंकियों की मदद, रची भारत को दहलाने की साजिश, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा
पाकिस्तान लेगा IS के आतंकियों की मदद, रची भारत को दहलाने की साजिश, खुफिया रिपोर्ट में खुलासा
राजस्थान
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
'सिर्फ 26 सेकंड में खत्म', बिहार चुनाव में NDA के घोषणापत्र पर बोले अशोक गहलोत
हेल्थ
Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा को क्या चीज बनाती है जहरीला, पराली से लेकर धुआं तक... किस चीज के लिए क्या जिम्मेदार?
दिल्ली की हवा को क्या चीज बनाती है जहरीला, पराली से लेकर धुआं तक... किस चीज के लिए क्या जिम्मेदार?
यूटिलिटी
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget