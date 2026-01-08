बिहार: दुकानों में हिजाब-मास्क बैन, कांग्रेस का विरोध, BJP पर संविधान खत्म करने का आरोप

कांग्रेस ने बिहार में दुकानों में हिजाब, मास्क और हेलमेट पर बैन के फैसले का विरोध किया है. कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष राजेश राम ने आरोप लगाया कि एक विशेष वर्ग को लगातार निशाना बनाया जा रहा है. बीजेपी सीधे तौर पर संविधान को खत्म करना चाहती है.

समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, "देश का सौहार्द खराब किया जा रहा है. जहां भी बीजेपी सरकार सत्ता में है, ऐसे आदेश लागू किए जा रहे हैं. हमारा सेक्युलर संविधान कमजोर किया जा रहा है."

उन्होंने कहा कि विपक्ष के तौर पर हम कहते हैं कि संविधान धार्मिक आस्था की रक्षा करता है, फिर भी कई अधिकारों पर हमला हो रहा है और बीजेपी अपने हमले जारी रखे हुए है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने दी सफाई

मधुबनी जिले में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने सफाई दी. उन्होंने कहा, "हर पार्टी कार्यकर्ता काम करना चाहता है और हर कोई अपने-अपने हितों के हिसाब से पद चाहता है. इससे स्वाभाविक रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी में संतुष्टि या असंतुष्टि होती है. यह एक परंपरा है. मधुबनी की घटना पहली नजर में चर्चा के लायक नहीं है. एक कार्यकर्ता ने आवाज उठाई, बाद में पता चला कि वह बाहरी था."

' गांधी के विचारों को मिटाने की हो रही है कोशिश '

उन्होंने कहा कि 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार' योजना जैसे अच्छे काम को रोक दिया गया है. महात्मा गांधी के विचारों को मिटाने की कोशिश हो रही है. हम इसके लिए लड़ते रहेंगे. हम समझते हैं कि कभी-कभी ऐसे मामलों में बाहरी लोग भी शामिल हो जाते हैं.

राजेश राम ने दोहराया कि मधुबनी में बाहरी व्यक्ति ने आकर मधुबनी में बैठक को खराब करने की कोशिश की. उन्होंने कहा, "बिहार में कांग्रेस की रैली के दौरान कुछ बाहरी लोग आए, लोगों को परेशान किया और गाली-गलौज की. बाद में पता चला कि वे कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं थे. इसी तरह, इस मामले में भी शामिल लोग बाहरी थे."

' यह सरकार हेरफेर करके आई है सत्ता में '

बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए राजेश राम ने कहा कि टीचर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से लेकर छात्रों तक, अपने अधिकारियों के लिए आवाज उठाने पर उन्हें पीटा जाता है. कई लोगों को बेहोशी की हालत में अस्पताल भेजा जाता है. उन्होंने कहा कि यह सरकार हेरफेर करके सत्ता में आई है, इसलिए घमंडी है और बिना किसी डर के काम करती है.00