साल 2026 में राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 65 दिनों की छुट्टी रहेगी. शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर के हस्ताक्षर से कैलेंडर जारी हो गया है. राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना, उत्क्रमित, प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में यह छुट्टियां मान्य होंगी. इसमें संस्कृत, उर्दू और मदरसा विद्यालय भी शामिल रहेंगे.

75 दिनों की छुट्टियां... लेकिन 10 दिन रविवार

2026 के कैलेंडर में कुल छुट्टी 75 दिनों की है, लेकिन इसमें 10 दिन रविवार है. मुस्लिम के त्योहार पर सात दिनों की छुट्टी रहेगी. ईद में चांद को लेकर छुट्टी में बदलाव भी संभव है. लंबी छुट्टियों की बात करें तो गर्मी, दीपावली से छठ तक और शीतकालीन अवकाश में अवकाश रहने वाला है.

महापुरुषों की जयंती पर शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य होगी. इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और गांधी जयंती (2 अक्टूबर) की छुट्टी के दिन स्कूल खुलेंगे. शिक्षक एवं छात्र-छात्राओं को आना होगा. इस दिन पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन कार्यक्रम के बाद ही छुट्टी होगी.

छुट्टियों की तारीख देखें

मकर संक्रांति- 14 जनवरी

बसंत पंचमी- 23 जनवरी

गणतंत्र दिवस- 26 जनवरी

संत रविदास जयंती- 01 फरवरी

शब-ए-बारात- 04 फरवरी

महाशिवरात्रि- 15 फरवरी

होली- 03-04 मार्च

रमजान का अंतिम जुमा- 13 मार्च

ईद-उल-फितर (ईद)- 21 मार्च

बिहार दिवस- 22 मार्च

रामनवमी- 27 मार्च

महावीर जयंती- 31 मार्च

गुड फ्राइडे- 03 अप्रैल

भीमराव अंबेडकर जयंती- 14 अप्रैल

वीर कुंवर सिंह जयंती- 23 अप्रैल

जानकी नवमी- 25 अप्रैल

मई दिवस/बुद्ध पूर्णिमा- 01 मई

ईद-उल- जुहा (बकरीद)- 28 मई

ग्रीष्मकालीन अवकाश- 01 से 20 जून तक

मुहर्रम- 27 जून

कबीर जयंती- 29 जून

चेहल्लुम- 04 अगस्त

स्वतंत्रता दिवस- 15 अगस्त

सावन की अंतिम सोमवारी- 24 अगस्त

हजरत मो. साहब का जन्मदिन- 26 अगस्त

रक्षाबंधन- 28 अगस्त

जन्माष्टमी- 04 सितंबर

हरि तालिका तीज (तीज व्रत)- 14 सितंबर

अनंत चतुर्दशी- 25 सितंबर

महात्मा गांधी जयंती- 02 अक्टूबर

जीवित्पुत्रिका व्रत (जितिया)- 05 अक्टूबर

दुर्गा पूजा (कलश स्थापना)- 11 अक्टूबर

दुर्गा पूजा- 17 अक्टूबर से 21 अक्टूबर

दीपावली/चित्रगुप्त पूजा/भैया दूज/छठ पूजा- 07 नवंबर से 17 नवंबर

गुरु नानक जयंती/कार्तिक पूर्णिमा- 24 नवंबर

शीतकालीन अवकाश (क्रिसमस डे एवं गुरु गोविंद सिंह जयंती)- 25 दिसंबर से 31 दिसंबर

