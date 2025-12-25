थावे मंदिर चोरी कांड के मास्टरमाइंड का थाईलैंड कनेक्शन, 3 संदिग्ध उठाए गए, चौंकाने वाला खुलासा

गोपालगंज के थावे मंदिर में हुई चोरी के मामले में टीम लगातार जांच कर रही है. अभी तक चोरी का सामान (ज्वेलरी) नहीं मिला है. बिहार एसटीएफ के साथ एसआईटी की टीम बनारस और प्रयागराज समेत कई प्रमुख शहरों में छापेमारी कर रही है. टीम ने गाजीपुर जिले के जमनिया थाना के बेटावर कला गांव के दीपक राय उर्फ दिव्यांशु को गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे पूछताछ के बाद तीन और संदिग्धों को उठाया है.

दूसरी ओर जांच के क्रम में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि दीपक राय के मोबाइल को जब पुलिस ने खंगाला तो होश उड़ गए. दीपक का कनेक्शन थाईलैंड से जुड़ता हुआ निकला है. चोरी से पहले 16 दिसंबर को काफी देर तक थाईलैंड के लोग से चैटिंग कर मंदिर के ज्वेलरी से जुड़े कई तथ्यों को साझा किया गया था. पुलिस अधिकारी की मानें तो थाईलैंड से जिस व्यक्ति के संपर्क में दीपक था उसका कनेक्शन पाकिस्तान के कई नागरिकों से होने की बात सामने आई है.

दीपक के करीबी विराज से हुई पूछताछ

थावे मंदिर की घटना के बाद जेल भेजे गए दीपक राय के करीबी विराज सिंह को पुलिस ने उठाया है. विराज से पूछताछ की गई तो उसने दीपक के बारे में कई राज खोले. विराज ने पुलिस को बताया कि 17 दिसंबर को दीपक ने उसे फोन पर मैसेज करके कहा था कि तुम कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चले जाओ. बिहार की पुलिस तुम्हें परेशान कर सकती है. दीपक विराज को समझाता था कि चोरी का माल जब तक बरामद नहीं होगा, तब तक पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकेगी. हालांकि विराज ने थावे मंदिर में हुई चोरी में खुद के शामिल नहीं होने की बात कही है.

दीपक राय की प्रेमिका की तलाश में जुटी पुलिस

बताया जाता है कि पुलिस की एक टीम दीपक की गर्लफ्रेंड की तलाश में छापेमारी कर रही है. हालांकि उसका भी मोबाइल लोकेशन लगातार बदल रहा है. गहने नहीं मिले हैं लेकिन पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित ने दावा किया है कि पुलिस की टीम यूपी में चोरों के करीब पहुंच चुकी है. पुलिस की प्राथमिकता ज्वेलरी की बरामदगी है.

एसडीओ अनिल कुमार बीते बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को थावे मंदिर पहुंचे. सुरक्षा के दृष्टिकोण से मंदिर में एहतियातन कदम को उठाने का इंतजाम कराया. मंदिर के गर्भगृह में सेंसरयुक्त ताला लगाने के लिए चर्चा की. मंदिर समिति की ओर से सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी तीन शिफ्ट में हो रही है.