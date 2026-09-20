बिहार में NEET छात्रा की मौत, फंदे से लटकी मिली, परिजन बोले- हत्या हुई

बिहार के गोपालगंज में रविवार (20 सितंबर, 2026) को एक नीट छात्रा का शव उसके कमरे से मिला जो फंदे से लटका हुआ था. माना जा रहा है कि उसने आत्महत्या की होगी लेकिन परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं. पूरा मामला शहर के श्याम सिनेमा रोड का है.

सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो कमरा बाहर से बंद पाया गया. ऐसे में हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. मौके पर मौजूद लोगों से पुलिस ने पूछताछ की.

छात्रा सिधवलिया थाना के सरेया पहाड़ गांव के रघुनाथ शर्मा की 20 वर्षीय पुत्री उजाला कुमारी थी. वह करीब एक साल से गोपालगंज में किराए पर कमरा लेकर रहती थी. बताया जा रहा है कि वह ऑनलाइन ही नीट की तैयारी कर रही थी.

मोबाइल मिला, नहीं बिखरा था कोई सामान

बच्ची की मौत की खबर मिलने के बाद घटनास्थल पर परिजन पहुंचे. उन्होंने पुलिस से कहा कि यह हत्या है. पुलिस भी प्रथम दृष्टया हत्या मान कर घटना की जांच कर रही है. इसका कारण है कि दरवाजा बाहर से बंद नहीं था. मौके से छात्रा का मोबाइल मिला है. कमरे का कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं मिला.

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तीन भाइयों में इकलौती बहन थी उजाला

सिधवलिया थाना का सरेया पहाड़ गांव दियारा के किनारे है. उजाला के पिता रघुनाथ शर्मा लेथ मशीन चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं. तीन भाइयों में उजाला इकलौता बहन थी. बताया जाता है कि बेटी के सपने को पूरा करने के लिए परिवार के लोगों ने गोपालगंज के श्याम सिनेमा रोड में किराए पर कमरा दिला दिया था. अब उजाला की मौत के साथ परिवार का भी सपना टूट गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

उधर, मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य को जुटाया है. रविवार की देर रात तक पुलिस की जांच जारी थी. पुलिस के हाथ छात्रा का मोबाइल लगा है. उसकी भी जांच होगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है. फिलहाल पुलिस के अधिकारी कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं.

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