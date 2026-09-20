बिहार MLC चुनाव में जन सुराज का दांव, नौकरी के वादे पर BJP-JDU-RJD ने घेरा

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. जन सुराज ने रविवार (20 सितंबर 2026) को पांच सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया. पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जन सुराज के उम्मीदवार जीतेंगे, वहां 10 हजार पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की पहल की जाएगी, इस पर BJP-JDU और RJD ने निशाना साधा है.

दरअसल, जन सुराज ने सारण शिक्षक सीट से आफाक अहमद, पटना शिक्षक से दिव्या ज्योति, दरभंगा शिक्षक से सुरेंद्र प्रसाद राय, दरभंगा स्नातक से रविंद्र कुमार यादव और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन को उम्मीदवार बनाया है.

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10 हजार रोजगार के वादे पर सियासत

प्रशांत किशोर ने अपने रोजगार के वादे को विधान परिषद के चुनावी क्षेत्रों से भी जोड़ दिया. इससे पहले बांकीपुर में उन्होंने 10 हजार पढ़े-लिखे युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने की योजना की बात कही थी. अब उन्होंने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत मिलने पर इसी तरह की पहल वहां भी की जाएगी.

BJP ने साधा निशाना

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने प्रशांत किशोर के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बांकीपुर की जनता अपने विधायक को लेकर परेशान है और रोजगार का दावा जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा. उन्होंने कहा कि विधान परिषद के मतदाता शिक्षित और जागरूक हैं और केवल रोजगार के वादे से उन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता.

RJD-JDU ने भी किया पलटवार

आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने रोजगार के वादे को लेकर प्रशांत किशोर पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार में नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के कार्यकाल का रिकॉर्ड युवाओं के सामने है और अब इस तरह का वादा प्रभावी नहीं होगा.

वहीं जेडीयू प्रवक्ता चंदन सिंह ने भी प्रशांत किशोर के दावे पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव के मतदाता प्रबुद्ध हैं और वे ऐसे दावों को स्वीकार नहीं करेंगे. इस तरह जन सुराज के उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही रोजगार के मुद्दे पर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है.

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