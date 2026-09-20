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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार MLC चुनाव में जन सुराज का दांव, नौकरी के वादे पर BJP-JDU-RJD ने घेरा

बिहार MLC चुनाव में जन सुराज का दांव, नौकरी के वादे पर BJP-JDU-RJD ने घेरा

बिहार MLC चुनाव से पहले जन सुराज ने पांच सीटों पर उम्मीदवार उतारे. प्रशांत किशोर ने जीतने वाले स्नातक क्षेत्रों में 10 हजार रोजगार का दावा किया, जिस पर BJP, RJD और JDU ने पलटवार किया.

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 20 Sep 2026 06:00 PM (IST)
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बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. जन सुराज ने रविवार (20 सितंबर 2026) को पांच सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया. पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जन सुराज के उम्मीदवार जीतेंगे, वहां 10 हजार पढ़े-लिखे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की पहल की जाएगी, इस पर BJP-JDU और RJD ने निशाना साधा है.

दरअसल, जन सुराज ने सारण शिक्षक सीट से आफाक अहमद, पटना शिक्षक से दिव्या ज्योति, दरभंगा शिक्षक से सुरेंद्र प्रसाद राय, दरभंगा स्नातक से रविंद्र कुमार यादव और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन को उम्मीदवार बनाया है. 

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10 हजार रोजगार के वादे पर सियासत

प्रशांत किशोर ने अपने रोजगार के वादे को विधान परिषद के चुनावी क्षेत्रों से भी जोड़ दिया. इससे पहले बांकीपुर में उन्होंने 10 हजार पढ़े-लिखे युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने की योजना की बात कही थी. अब उन्होंने कहा कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत मिलने पर इसी तरह की पहल वहां भी की जाएगी. 

BJP ने साधा निशाना

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने प्रशांत किशोर के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि बांकीपुर की जनता अपने विधायक को लेकर परेशान है और रोजगार का दावा जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा. उन्होंने कहा कि विधान परिषद के मतदाता शिक्षित और जागरूक हैं और केवल रोजगार के वादे से उन्हें प्रभावित नहीं किया जा सकता.

RJD-JDU ने भी किया पलटवार

आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने रोजगार के वादे को लेकर प्रशांत किशोर पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार में नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के कार्यकाल का रिकॉर्ड युवाओं के सामने है और अब इस तरह का वादा प्रभावी नहीं होगा.

वहीं जेडीयू प्रवक्ता चंदन सिंह ने भी प्रशांत किशोर के दावे पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि विधान परिषद चुनाव के मतदाता प्रबुद्ध हैं और वे ऐसे दावों को स्वीकार नहीं करेंगे. इस तरह जन सुराज के उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही रोजगार के मुद्दे पर बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है.

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About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
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Published at : 20 Sep 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Bihar MLC Election BIHAR NEWS MLC Election2026
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