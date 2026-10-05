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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार बाढ़ के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, 7 इंजीनियरों पर गिरी गाज

बिहार बाढ़ के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, 7 इंजीनियरों पर गिरी गाज

बिहार में गंडक बाढ़ के दौरान कथित लापरवाही पर जल संसाधन विभाग ने 7 इंजीनियरों को निलंबित किया है. मुजफ्फरपुर के मुख्य अभियंता पर भी विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 05 Oct 2026 09:34 AM (IST)
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बिहार में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से घटने के बीच हालिया बाढ़ के दौरान कथित लापरवाही को लेकर जल संसाधन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने आपात स्थिति में कार्रवाई में देरी और पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था नहीं करने के आरोप में सात इंजीनियरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं, मुजफ्फरपुर के मुख्य अभियंता कुमार मनोज गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है.

जल संसाधन विभाग के रविवार (4 अक्टूबर) शाम जारी बयान के मुताबिक, सारण के रेवा घाट में गंडक नदी का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर से 177 सेंटीमीटर नीचे आ गया है. अब यह खतरे के निशान से 50 सेंटीमीटर नीचे है. वैशाली के लालगंज में भी जलस्तर 130 सेंटीमीटर घटा है, हालांकि यहां नदी अभी खतरे के निशान से 52 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है.

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24 घंटे में लालगंज में राहत की उम्मीद

विभाग ने बताया कि लालगंज में अगले 24 घंटे में गंडक के खतरे के निशान से नीचे आने की उम्मीद है. नेपाल और उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर असामान्य रूप से बढ़ गया था. नेपाल के देवघाट के साथ बिहार के बगहा, डुमरियाघाट, रेवा घाट और लालगंज में रिकॉर्ड जलस्तर दर्ज किया गया था.

निरीक्षण में सामने आई लापरवाही

विभाग के अनुसार, बाढ़ के दौरान किए गए निरीक्षण में कुछ इंजीनियरों की ओर से आपात स्थिति में कार्रवाई करने में कथित देरी सामने आई. आरोप है कि प्रभावित इलाकों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों और जरूरी सामग्री की व्यवस्था नहीं की गई. इसके अलावा स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय की कमी भी सामने आई.

7 इंजीनियर निलंबित, मुख्य अभियंता पर कार्रवाई

निलंबित अधिकारियों में सारण के कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार प्रभाकर, गोपालगंज के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद साजिद इकबाल, सहायक अभियंता सुनील कुमार, विनोद कुमार और मोहम्मद जावेद अंसारी शामिल हैं. सारण के कनिष्ठ अभियंता चंद्रशेखर कुमार और गोपालगंज के कनिष्ठ अभियंता विकास कुमार को भी निलंबित किया गया है. वहीं, चंपारण तटबंध को हुए नुकसान के बाद कथित लापरवाही के आरोप में मुजफ्फरपुर के मुख्य अभियंता कुमार मनोज गुप्ता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया गया है.

यह भी पढ़ें- यूपी चुनाव पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, '...तो हमारी पार्टी तैयार है'

Published at : 05 Oct 2026 09:34 AM (IST)
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