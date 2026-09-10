बाढ़ के बीच राघोपुर पहुंचे निशांत कुमार, बोले- पिता जी हमेशा कहते थे...

बिहार में बाढ़ के हालात के बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार गुरुवार (10 सितंबर 2026) को वैशाली के राघोपुर पहुंचे. उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत शिविर का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रभावित लोगों को समय पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

निशांत कुमार ने राहत शिविर में मौजूद व्यवस्थाओं को देखा और वहां रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों की जरूरतों की जानकारी ली. उन्होंने मौके पर मौजूद चिकित्सा दल से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और जरूरी संसाधनों को लेकर चर्चा की. मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राहत शिविर में लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.

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चिकित्सा सेवाओं पर विशेष जोर

स्वास्थ्य मंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों तक आवश्यक दवाएं और चिकित्सा सुविधाएं समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. चिकित्सा टीमों को जरूरत के मुताबिक लोगों की मदद करने को कहा गया.

पिता नीतीश कुमार का किया जिक्र

राघोपुर दौरे के बाद निशांत कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए अपने पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि उनके नेता, पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहा करते हैं कि सरकारी खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है.

बोले- प्रभावितों को हरसंभव मदद प्राथमिकता

निशांत कुमार ने कहा कि इसी सोच के साथ बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत और आवश्यक सहायता पहुंचाने का काम लगातार जारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों तक दवाएं, इलाज और अन्य जरूरी सहायता समय पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हरसंभव राहत और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.

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