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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबाढ़ के बीच राघोपुर पहुंचे निशांत कुमार, बोले- पिता जी हमेशा कहते थे...

बाढ़ के बीच राघोपुर पहुंचे निशांत कुमार, बोले- पिता जी हमेशा कहते थे...

बिहार में बाढ़ के बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने वैशाली के राघोपुर राहत शिविर का जायजा लिया. उन्होंने दवाओं, इलाज और जरूरी मदद समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 10 Sep 2026 04:57 PM (IST)
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बिहार में बाढ़ के हालात के बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार गुरुवार (10 सितंबर 2026) को वैशाली के राघोपुर पहुंचे. उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों और राहत शिविर का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को प्रभावित लोगों को समय पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

निशांत कुमार ने राहत शिविर में मौजूद व्यवस्थाओं को देखा और वहां रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों की जरूरतों की जानकारी ली. उन्होंने मौके पर मौजूद चिकित्सा दल से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और जरूरी संसाधनों को लेकर चर्चा की. मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राहत शिविर में लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए.

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चिकित्सा सेवाओं पर विशेष जोर

स्वास्थ्य मंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों तक आवश्यक दवाएं और चिकित्सा सुविधाएं समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आपदा की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए. चिकित्सा टीमों को जरूरत के मुताबिक लोगों की मदद करने को कहा गया.

पिता नीतीश कुमार का किया जिक्र

राघोपुर दौरे के बाद निशांत कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए अपने पिता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा कि उनके नेता, पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा कहा करते हैं कि सरकारी खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है.

बोले- प्रभावितों को हरसंभव मदद प्राथमिकता

निशांत कुमार ने कहा कि इसी सोच के साथ बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत और आवश्यक सहायता पहुंचाने का काम लगातार जारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों तक दवाएं, इलाज और अन्य जरूरी सहायता समय पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को हरसंभव राहत और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 10 Sep 2026 04:57 PM (IST)
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