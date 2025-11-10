बिहार की 122 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में मंगलवार (11 नवंबर) को मतदान होंगे. पहले चरण में राज्य 121 विधानसभाओं में गुरुवार, 6 नवंबर को वोटिंग संपन्न हो चुकी है. इस बार बिहार की जनता किसके हाथों में सौंपने जा रही है, इसका जवाब शुक्रवार (14 नवंबर, शुक्रवार) को जनता के सामने आ जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले लोगों की निगाहें एग्जिट पोल्स पर टिकी हुई हैं. जनता के मन में सवाल है कि आखिर बिहार चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे कहां देख पाएंगे?

बता दें, दूसरे चरण की वोटिंग प्रक्रिया पूरी होनी के बाद मंगलवार (11 नवंबर) की शाम को एबीपी न्यूज पर एग्जिट पोल जारी किया जाएगा. एग्जिट पोल में आंकड़ों को दिखाया जाएगा कि कौन कहां से आगे या पीछे है. इन आंकड़ों को एबीपी न्यूज के टीवी चैनल, एबीपी लाइव वेबसाइट (हिंदी-इंग्लिश) और साथ ही एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेट्फॉर्म्स- फेसबुक, ट्विटर (एक्स), इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आसानी से देख पाएंगे.

यहां देख सकते हैं बिहार एग्जिट पोल्स के नतीजे

इसके अलावा दर्शक एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी एग्जिट पोल नतीजो का पूरा लाइव प्रसारण देख पाएंगे.

इस बार के चुनाव में कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है. तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी-अपनी सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं. बिहार की प्रमुख पार्टियों में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं. तेजस्वी को महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस घोषित किया गया है. इसके अलावा जेडीयू के नीतीश कुमार बीजेपी और एनडीए गठबंधन का हिस्सा हैं.

ऐसे में दोनों ही बड़े गठबंधनों की ओर से सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है. एनडीए, नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है. राज्य में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटें हासिल करनी हैं.